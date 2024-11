Los embarazos despiertan los problemas para el clan Pantoja

Dos embarazos, cada uno en etapas diferentes, centran la atención en la familia Pantoja. Por un lado, Anabel está a punto de dar a luz a su primera hija junto a David Rodríguez, mientras que hace unos días su prima, Isa Pantoja, anunciaba que espera a su segundo hijo, el primero con su actual marido, Asraf Beno. La sobrinísima, harta de las críticas que recibe por su actitud durante el embarazo, ha estallado en las redes sociales.

En el comunicado que ha compartido en Instagram pide respeto para todas las madres y que cada una escoja la manera más adecuada para criar a su hijo. “Antes de irme a dormir, de verdad que me gustaría al menos quedarme tranquila para que os quedéis vosotros tranquilos y podías dormir en paz. Hoy subí un vídeo, mío y de mi pareja intentando poner en marcha una máquina que nunca habíamos probado, aparte de ser nuevo también a la vez que cómico no había más allá que enseñaros el momento de risa”, ha comenzado diciendo.

“Como es de costumbre, he recibido (aparte de unas críticas hacia nosotros brutales), primero que si estoy comercializando antes de que nazca mi hija, cuando no he cobrado por ese vídeo. Luego, que vaya ejemplo de padres. Lo siguiente ha sido que qué tristeza era utilizar esa máquina en vez de dar el pecho”, ha expresado para confirmar que la mayoría de las críticas están ligadas a su renuncia a darle el pecho a su hija.

El comunicado que ha emitido Anabel Pantoja a través de las redes sociales. / INSTAGRAM

“Algunas habéis sido respetuosas pero hay otras madres que han soltado unas perlitas… Que parecen las mejores del mundo por dar el pecho, y las que no damos somos menos. Esto es un tema muy personal y por supuesto una decisión con una serie de motivos y circunstancias de cada madre. Así que os pediría que me dejéis totalmente en paz en mis últimos días antes de dar a luz, porque mi embarazo, mi parto o cómo voy a alimentar a mi bebé es mi asunto, y ya por eso no voy a ser peor o mejor madre que nadie”, ha continuado.

No todo el monte es orégano y Anabel también ha querido acordarse de las madres que le dejan comentarios positivos en las redes sociales. “Me encanta escuchar vuestros casos y experiencias pero no juzgarme. Un beso enorme a todas esas mamis que me escriben para desearme lo mejor y me respetan”, ha finalizado.

El embarazo de Anabel no es el único del clan Pantoja. Isa también está embarazada. Su prima Anabel ya le dio la enhorabuena nada más enterarse de la noticia. “No sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición a quien adorar y esperar”, ha escrito a modo de felicitación y haciendo referencia a Alberto, el hijo de Isa.

El embarazo de la hija de Isabel Pantoja ha vuelto a demostrar que la familia está más dividida que nunca. El comentario de Kiko Rivera ha sido una luz de esperanza para pensar en una posible reconciliación con su hermana, aunque se comenta que el dj no está dispuesto a dar el primer paso. Por lo tanto, de momento cada uno sigue adelante con su camino con un pequeño brote verde. Mientras tanto, Isabel Pantoja sigue alejada de sus hijos y el embarazo de Isa no parece un motivo de peso para que se produzca un acercamiento entre ambas partes.