La distinguida niñera del futuro rey de Inglaterra, de Palencia y experta en taekwondo

María Teresa Turrión Borrallo, la niñera española procedente de Palencia que cuida a los hijos de los príncipes de Gales, ha recibido la Medalla Real Victoriana en nivel Plata con motivo de los Honores de Año Nuevo del rey Carlos III. La institutriz palentina fue la primera niñera no británica al servicio directo de la familia Windsor, un precedente inédito sucedido en 2014 y desde entonces puede mostrar un expediente intachable.

Turrión Borrallo vino a sustituir a Jessie Webb, la veterana nanny que se ocupó de los príncipes Guillermo y Enrique cuando era niños. Su relevo española ha estado cuidando cada día del futuro rey, Jorge, segundo en línea de sucesión, y que tiene ahora 12 años; Carlota que tiene 10; y el pequeño Luis, con 7. Al cabo de una estancia de dos decenios viviendo y trabajando en el Reino Unido, María Teresa se formó en el exclusivo Norland College de Bath, fundado en 1892 y célebre por su exigente preparación de niñeras para la élite.

El programa de preparación de tres años incluye no solo pedagogía infantil tradicional, sino defensa personal (Borrallo es experta en taekwondo, todo una habilidad en caso de emergencia para proteger a los pequeños) conducción en condiciones extremas y protocolos de seguridad contra acosadores, amenazas terroristas e incluso sortear o encarar a fotógrafos insistentes. Toda esa formación en Bath se programa para cuidar y asimismo proteger a los niños atendidos en un entorno de máxima exposición. Su vestimenta, el uniforme de Norland, forma parte de su identidad pública: vestido beige, sombrero marrón y guantes blancos. Una nanny leal y fiel a sí misma aunque hubo medios (sobre todo de fuera del Reino Unido) que la tildaron como "una Mary Poppins de barrio obrero", y se llegó a criticar el aspecto "rancio", "eduardiano" de la asistenta en eventos sociales donde acudian los hijos de los príncipes de Gales. El uniforme no lo ha cambiado ni cuando ha debido acompañar a los niños a la boda de la hermana de la princesa consorte, Pippa Middleton, en 2017.

Los príncipes han aprendido nociones básicas de español gracias a ella, que los acompaña a tiempo completo. Residente en Kensington Palace, dejó de ser niñera interna tras la mudanza familiar a Adelaide Cottage, en 2022, y ahora vive en una propiedad cercana, mientras la familia del heredero ocupa la mansión georgiana de Forest Lodge.

El galardón concedido por Carlos III reconoce así a María Teresa su dedicación discreta y profesional, en una lista que también distingue al conductor de la familia, Scott Robin Bishop.