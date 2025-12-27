Así es Disneyland Paris en esta Navidad, pistas para aprovechar la visita

Disneyland Paris se convierte en un reino encantado durante la Navidad, atrayendo a decenas de miles de visitantes que reviven la magia infantil. Desde el 8 de noviembre y hasta el 6 de enero (con roscón para desayunar en dicha mañana), el resort despliega su temporada Le Noël Enchanté Disney, donde las luces especiales y los villancicos nostálgicos lo impregnan todo. En Main Street, U.S.A. la nieve cae evocando un cuento de hadas nevado con el castillo de la Bella Durmiente de fondo.

Un imponente árbol de Navidad de 24 metros de altura domina Town Square, adornado con bolas rojas, doradas y figuras de Mickey, mientras guirnaldas luminosas cuelgan de las fachadas victorianas de la calle de acceso. Este lugar y el castillo se iluminan con proyecciones y drones en la gala de cirremientras los jardines se llenan de renos, elfos y adornos gigantes. Y en momentos de relax, castañas asadas, galletas de jengibre o chocolate caliente para tomar en alguno de los rincones de las zonas temáticas.

Mickey y Minnie por Navidad

El desfile Disney’s Christmas Parade recorre el parque dos veces al día, con carrozas temáticas que llevan a Mickey, Minnie, Donald y el restos de personajes Disney vestidos de fiesta, acompañados de bailarines y música navideña. El show Chantons Noël! en el Videopolis Theatre recupera esos momentos inolvidables en familia.

Main Street USA adornada por Navidad

El dulce Dôme Framboise Kiri, una cúpula de frambuesa con crema de queso francés, está disponible en edición limitada en restaurantes como el Victoria’s Home-Style Restaurant. Los menús navideños de todos los restaurantes y hoteles del resort Disney están presentes en tods las mesas, con platos especiales. Una recomendación: las tiendas gourmet en Place de Rémy, junto a la atraccion de Ratatouille, en Walt Disney Studios que se convierte ya en Disney Adventure World.

El gran estreno llegará el 29 de marzo con World of Frozen, zona inmersiva dedicada a Arendelle que incluirá la atracción Frozen Ever After, encuentros con Anna, Elsa y Olaf. De cara también a próximos meses llegará la tierra de El Rey León.

Disneyland Paris se convierte en uno de los destinos ideales en estas fechas.