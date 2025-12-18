La contundente reacción de Ana Obregón ante su vínculo con Epstein

La foto de Jeffrey Epstein y Ana Obregón cuando a principios de los 80 eran al menos buenos amigos en Nueva York

La actriz y presentadora Ana Obregón ha desmentido en el programa al que acude, Y ahora Sonsoles, en Antena 3, cualquier romance con Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense convicto por delitos sexuales y que se suicidó en prisión. Obregón limita su relación a una amistad efímera en la década de los ochenta y que ahora Epstein le provoca un profundo rechazo.

Ambos se conocieron cuando ella estudiaba en Actor’s Studio, en Nueva York, y él la sorprendió con una excursión en un Rolls por la Gran Manzana. Estuvieron enamorados cuando ella tenía 21 años y él 27 pero no pasaron ninguna noche juntos, ha querido aclarar.

Es la respuesta de la actriz ante un reportaje publicado en The New York Times, el cual detalla cómo Epstein inició su ascenso financiero al recuperar inversiones perdidas en una firma de corretaje en quiebra para varias familias adineradas españolas, incluyendo la de Obregón, cobrando generosas comisiones del dinero encontrado en un banco de las Islas Caimán y que sentaron las bases de su fortuna. Una posición con la que posteriormente urdió influencias y amistades de líderes para los que organizaba encuentros sexuales, como se ha sabido con el ex príncipe Andrés de Inglaterra, defenestrado por su relación con menores.

Obregón, quien conoció al entonces desconocido Epstein mientras ella residía en Estados Unidos, lo describió en sus memorias como “educadísimo” y “maravilloso”, un hombre que le pareció “la persona más maravillosa del mundo” en aquellos años de juventud. Sin embargo, ha vuelto a enfatizar su repulsión actual ante la transformación de Epstein en un “depravado sexual”. Aquella conexión ahora le “hierve la sangre”. Rechaza a Epstein pero aclaraque nunca presenció comportamientos sospechosos durante su breve relación estrecha. Esa amistad, según el artículo del NYT, fue sentimental. Obregón lo presentaba como su “ángel de la guarda en Nueva York”, tal como cita en sus memorias publicadas 2012. Fue al menos una amistrad que a ella le abrió puertas y él entre en círculos de élite de Madrid para ponerse a su servicio con el mencionado caso de una compañía de inversiones.

Epstein accedió así a clientes que necesitaban recuperar fondos de la fallida compañía, un servicio por el que recibió recompensas millonarias.

El contexto de Ana Obregón, pocos años antes de convertirse en “la mujer más deseada de España” como tildaban las revistas ochenteras, es el de una Nueva York vibrante en lo financiero y donde los negocios se hacían rápido. Además de esa relación con Epstein en esos años fue cuando conoció al cantante Miguel Bosé, que también se formaba en artes escénicas en EEUU.

Obregóne en 1984 se mudó a Los Ángeles para rodar la polémica película Bolero y perdió el contacto con Epstein y otras amistades neoyorquinas.