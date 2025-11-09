El carajillo, el cóctel de moda en Nueva York y su libro con 43 chefs

En 2011, en México, donde siempre, desde años la bebida Licor 43 había sido muy consumida, un afortunaodo bartender llevó a la coctelera su mezcla con hielo y café. El Carajillo 43, o conocido también como Carajilo Mexicano, se ha convertido en el cóctel de moda en Nueva York y en países como Brasil. La marca de Cartagena, nacida en 1946, vive así su gran momento y 43 restaurantes españoles, con 32 estrellas Michelin en el firmamento y 62 soles, han dado su versión, su reinterpretación, de este cóctel reunido en un volumen 43 Carajillos, cona tirada limitada a 2.000 unidades.

Este clásico renovado, que combina la sencillez del Licor 43, café y hielo, se erige ahora como tendencia premium, impulsado por el auge de la mixología cafetera y el respaldo de la alta gastronomía española. Presente en espacios exclusivos y locales de moda, el carajillo no solo recupera su estatus cultural, sino que se transforma en una experiencia que eleva el cierre de las comidas a ritual sofisticado, fusionando tradición mediterránea con innovación.

Entre quienes dan su versión, Pedro Subijana, Iván Cerdeño o Javi Estévez (La Cochera, Sevilla) , más Alberto Chicote (Omeraki), que además fue el conductor de una sesión gastronómico culminado por una sobremesa de postres y cócteles de carajillo.

Begoña Rodrigo (La Salita, Valencia) y la bartender Denise Coppola propusieron Vendetta L43, guiño al tiramisú con Licor 43 clarificado en leche de coco especiada y espuma de café al sifón. Pablo González-Conejero y Ana Isabel Alonso (Cabaña Buenavista y Espacio Cuarentaytrés, en Murcia) sorprendieron con un Cuarenthai Trés, variante especiada de cardamomo, canela y coco.La gallega Lucía Freitas rindió tributo de su tierra con el Carajillo 95 Aniversario Bar El Muelle, con emulsión de piña asada, cardamomo negro y flores de saúco. Chicote e Inma Núñez cerraron con Carajillo 43 Citric, una explosión mediterránea de café, vainilla y cítricos de naranja.

En el menú ofrecido incluía por parte de Lucía Freitas, elaborado ante el público, mejillón rabioxo, escabeche cítirico de zanahorias o caldeirada de bogavante con fabas de Lourenzá. González- Conejero elaboró hueva de mújol con dashi de almendra o paparamochi de langostinos y Begoña Rodrígo, berlina de anguila o carbonara de chirivía.