El calculado primer día de curso universitario de la infanta Sofía

Este lunes comenzó con toda normalidad el curso universitario en Lisboa para la infanta Sofía. La hija menor de los Reyes ha comenzado su grado de tres años en el Forward College lisboeta donde iniciará su formación superior en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Este centro privado ubicado en el histórico barrio de Chiado ha detallado que sus alumnos (en aulas de menos de 15 estudiantes) han iniciado la Semana de Introducción, actividades y sesiones de preparación que se extenderán hasta el 19 de septiembre. Puestas en común y exposiciones orientadas a que se conozcan los compañeros y profesores e integrando a todas las clases.

La infanta tras dos años de Bachillerato en Gales está ya acostumbrada a estas dinámicas y por su carácter a buen seguro que estos días serán provechosos para entrar con buen pie en el nuevo curso. En imágenes generales compartidas por el centro universitario se reconoce a la infanta participando en las reuniones y charlado con los compañeros.

La infanta en una imagen general del primer curso compartida por Forward College

En este lunes 8 en el Forward College de Lisboa se dio la bienvenida a los estudiantes en un salón con vistas al jardín y la piscina con actividades para la interacción de los presentes. A tenor de las fotos la infanta vestía en su primer día de clase una sudadera blanca, vaqueros y zapatillas.

Tras un descanso a mediodía hubo un coffee break con bocadillos y dulces como primer momento de asueto tras la presentación de lo que será el curso para dar paso en el resto de la mañana a actividad de equipo.

El centro universitario también ha orientado a sus alumnos de cómo pueden conocer mejor Lisboa con lugares para tomar un café, monumentos y establecimientos y edificios para conocer de cerca la cultura portuguesa. Una formación lateral de la que la infanta podrá disfrutar dentro de las lógicas medidas de seguridad que dispone. Siguiendo los pasos de su hermana mayor, la Princesa de Asturias, se intuye que la infanta sabrá sacar partido con amigos a su tiempo libre.

Cerca de Lisboa se encuentra la localidad costera de Estoril, donde su abuelo don Juan Carlos residió durante su infancia y parte de su juventud en el chalé Villa Giralda, donde estaba exiliado don Juan de Borbón, su esposa, María de las Mercedes, y sus hijos.