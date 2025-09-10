El brutal cambio físico de Ion Aramendi tras perder 12 kilos
El presentador vasco ha confirmado en el FesTVal de Vitoria que se siente “orgulloso” de su notable cambio físico y mental
¿Qué ocurre con los presentadores de Mediaset? Cae también Ion Aramendi
Una despedida con sabor agridulce para los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’
Ion Aramendi ha reaparecido en el FesTVal de Vitoria donde ha sorprendido a todos los presentes con su renovado físico. El presentador de Reacción en cadena ha perdido 12 kilos por lo que luce más fino de lo habitual. La revista ¡Hola! ya se hizo eco de su notable pérdida de peso, un hecho que ha confirmado el comunicador vasco cuando ha atendido a la prensa en el FesTVal.
“Estoy orgulloso. Me he cuidado mucho este verano, me he cuidado un año. Estoy supercontento gracias al cambio físico que he tenido y mental”, ha explicado sobre su transformación física. Un cambio que se ha gestado gracias a la implantación de hábitos saludables en su día a día durante el último año.
Aramendi ha disfrutado este verano de la compañía de su mujer, María Amores, y de sus hijos Ion, Lucas y Marieta en la Manga, en Murcia. El propio presentador ha compartido imágenes de su preparación durante los últimos meses, que le ha permitido contar con una figura más fina y tonificada de cara al inicio del curso televisivo, en el que se le espera para una nueva edición de Gran Hermano, entre otros proyectos.
También te puede interesar
Lo último