La boda de Stella del Carmen Banderas sacude la tranquilidad en el pueblo de Valladolid donde hoy dará el sí quiero

La apacible localidad de Sardón de Duero, Valladolid, en la zona vinícola de Ribera, ve sacudida su tranquilidad por la boda en el mediodía de este sábado de Stella del Carmen Banderas con un amor de su infancia, el fotógrafo, Alex Gruszynski. El enlace supone el reencuentro de los padres de la novia, las estrellas Antonio Banderas y Melanie Griffith que cenaban este jueves en una comida familiar con los padres del novio. Para el día nupcial Banderás estará acompañado de su actual esposa, NIcole Kimpel.

La boda se desarrolla ajena a fotógrafos y curiosos en la Abadía Retuerta LeDomaine, monasterio cisterciense del siglo XII reconvertido en hotel de lujo, entre 750 hectáreas de viñedo y donde este viernes se celebró la fiesta preboda. Unos 250 invitados, con figuras del cine internacional, amigos de su círculo profesional y personal en Málaga y familia se reúnen en este apartado pueblo para celebrar el sí quiero de un sábado que será bien largo.

Todo listo para la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith en España

La preboda se celebró en el patio del claustro del antiguo monasterio con la mayoría de amigos que estarán presentes hoy. Una cena y fiesta ligera que contó con música en directo. Lo de hoy será mayor y en la privacidad de las estancias de la abadía.

Stella Banderas da el paso como casada cuando tiene 29 años. Es diseñadora de joyas, radicada en Nueva York, y ha mantenido su contacto con España en todo momento, tal como deseó siempre su padre, especialente volcado en estos años en su teatro malagueño. El prometido de la hija de Antonio y Melanie es Alex Gruszynski, fotógrafo de 32 años, de origen polaco-estadounidense. Se conocen desde muy jóvenes e iniciaron una relación más seria en 2018. Se separaron temporalmente en 2022 y se reconciliaron al poco aunque siempre han sido muy celosos de sus cuitas sentimentales.

Para la boda de este sábado está prevista la celebración de enlace en el patio del claustro para pasar al almuerzo en los salones. El menú contará con amplia presencia malagueña en los productos, en homenaje a las raíces de Banderas. Al lugar es imposible acceder si no se es invitado por las fuetes medidas de seguridad, mientras los vecinos están sorprendidos por todo el movimiento mediático que ha generado este enlace.