Se archiva la causa de Cayetano Rivera y su enfrentamiento con la policía en una hamburguesería de Madrid

El diestro Cayetano Rivera Ordóñez se encuentra en el centro de la polémica tras sufrir un accidente de tráfico el pasado domingo por la noche en Alcalá de Guadaíra, donde perdió el control de su furgoneta, se salió de la vía y colisionó contra una glorieta ajardinada en Condequinto, a la entrada de la urbanización donde reside.

El torero derribó una palmera, dejando en siniestro total la furgoneta que conducía. Aturdido por el impacto del airbag, abandonó el lugar a pie y se dirigió a su domicilio cercano, lo que ha sido interpretado como huida. Horas después, la Policía Local se presentó en su casa para interrogarle y realizarle la prueba de alcoholemia, que el torero se negó, incurriendo en una denuncia por desobediencia a la autoridad.

El lunes se presentó voluntariamente en el cuartel para declarar, admitiendo inicialmente que conducía el vehículo y atribuyendo el siniestro a un despiste con el teléfono móvil, según ha confirmado su abogado Joaquín Moeckel.

El letrado a su vez ha informado que el Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla ha archivado la causa abierta en junio por un presunto enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional durante un altercado en una hamburguesería madrileña en la madrugada del pasado 30 de junio, precisamente después de un largo domingo de ocio.

No se han hallado pruebas suficientes de delito de atentado, ya que los supuestos policías afectados no presentaron lesiones, según ha explicado Moeckel. La causa por la detención de aquella noche en Madrid y su enfrentamiento con los agentes se ha archivado. El diestro defendía que había sido detención ilegal y que los policías se habían excedido en la detención.

Este otro caso lo llevó a las portadas y en menos de cinco meses ha tenido estos dos sucesos. Uno de ellos un altercado y el otro un accidente casi a las puertas de su domicilio.