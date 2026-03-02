Antonia San Juan desvía el foco: “No me apetece hablar de este tema”

La 40ª edición de los Premios Goya ha congregado en Barcelona a un amplio elenco de actores y personalidades del mundo de la interpretación y el espectáculo. La alfombra roja ha sido un continuo trasiego de artistas que lucían sus mejores galas en la gran fiesta del cine español.

Antonia San Juan ha reaparecido en los Premios Goya tras haber superado recientemente un grave problema de salud. Durante los últimos meses, la actriz ha puesto toda la energía y fuerza del mundo en un tratamiento contra el cáncer de garganta que finalizaba en los últimos compases de 2025. “El tumor ya remitió, no tengo metástasis y estoy curada”, anunciaba en una publicación que compartía con sus seguidores de Instagram.

La que fuera actriz de La que se avecina ha paseado por la alfombra roja de los Premios Goya con un diseño de Alicia Rueda y una imagen radiante de felicidad. Cuando los periodistas le han preguntado por su estado de salud, San Juan ha sorprendido a todos con un cambio brusco de dirección. “No me apetece hablar de este tema”, ha dicho para zanjar de un plumazo las cuestiones sobre su estado de salud.

La intención de la intérprete es que los focos vuelvan a apuntar hacia el cine, el teatro y la ficción, dejando a un lado los problemas de salud, que forman parte de su vida personal. Ya durante el tratamiento, San Juan hizo hincapié en que no quería convertirse en “la imagen del cáncer” ni que la trataran como una pobrecita, ella solo quería recuperarse para volver a hablar de su trabajo como actriz, tal y como ha vuelto a refrendar en la alfombra roja de los Premios Goya.