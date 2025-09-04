Antonia San Juan anuncia que padece cáncer y comparte un mensaje de esperanza con sus seguidores

Antonia San Juan, emblemática figura del cine y teatro español, ha comunicado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que ha sido diagnosticada con cáncer. La actriz, conocida por su versatilidad y honestidad, ha ofrecido un mensaje cargado de serenidad y optimismo.

Explica que desde hace más de un año venía padeciendo problemas persistentes en la garganta, atribuibles inicialmente a faringitis crónica. Los síntomas, que la llevaron a suspender funciones, motivaron finalmente una derivación al otorrino tras una revisión con el médico de cabecera, quien detectó un problema en sus cuerdas vocales. Tras una batería de pruebas, incluyendo TAC y una biopsia, recibió el diagnóstico preliminar: cáncer. Ahora aguarda los resultados definitivos para conocer el tipo exacto de la enfermedad y el tratamiento correspondiente.

Con una actitud franca y consciente de la gravedad de la situación, San Juan ha declarado: “Confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan” En consecuencia, ha decidido apartarse temporalmente de los escenarios, lo que implica la cancelación de varias funciones teatrales. Entre ellas, la obra La ropa vieja de Cuca era una de sus apuestas más recientes.

A sus 64 años, la actriz ha manifestado su deseo de evitar la compasión: “Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión. Solo quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa, pues bueno, es que estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias”

La reacción de compañeros, seguidores y profesionales del gremio ha sido inmediata, inundando sus redes con mensajes de apoyo, aunque podríamos destacar la discreción y respeto que la propia actriz ha cultivado en estos momentos.