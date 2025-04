Anna Ferrer, enamorada de Zahara de los Atunes y sus nuevos proyectos

Anna Ferrer es una de las influencers que más ha crecido en el universo de las redes sociales en los últimos años. La hija de Paz Padilla, al igual que su madre mantiene un vínculo especial con Zahara de los Atunes. En la localidad costera de Cádiz se encuentran algunos de sus proyectos profesionales como la marca de ropa y complementos No ni ná y El Trompeta, un beach club que pronto abrirá sus puertas y que supone un homenaje a Luis, el hermano de Paz Padilla.

El hermano de la presentadora regentaba El Trompeta Beach, un bar situado en un enclave privilegiado en Zahara de los Atunes, donde sus amigos y familiares le brindaron una emotiva despedida. Ahora, Paz Padilla, su cuñada y Anna Ferrer se encargarán de abrir de nuevo las puertas de un espacio que guarda un enorme simbolismo para la familia.

La creadora de contenido está muy involucrada en ese proyecto que van a emprender en un rincón mágico de la costa gaditana. Su lugar preferido para desconectar del estrés de la ciudad y recargar las pilas, tal y como acaba de refrendar en una de sus últimas publicaciones en Instagram titulada: El camino a la felicidad.

“No sé cómo he podido hacer de este lugar mi sitio de paz y a la vez de estrés y trabajo, pero sin duda es lo mejor que he hecho en mi vida”, ha comenzado diciendo.

Una de las 'stories' sobre Zahara de los Atunes que ha compartido Anna Ferrer. / INSTAGRAM

“Zahara saca lo mejor de mí, mi mejor versión, me da fuerzas y a la vez mucha tranquilidad. Aquí he vivido muchos de los mejores momentos de mi vida y también los peores. Pero venir aquí siempre me hace feliz, y más si es para todos los proyectos que se vienen estos meses”, ha añadido.

“Porque sí, el @trompetabeach está a punto de ser una realidad, pero este no es el único… Os contaré pronto”, ha explicado dejando entrever que cuenta con al menos otro proyecto en el lugar de vacaciones de su familia.