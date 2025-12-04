Anita Williams y Montoya: ni contigo ni sin ti

Anita Williams y Montoya fueron pillados recientemente mientras se besaban de manera apasionada por las calles de Madrid. Unas imágenes que se publicaron en una revista y hacían pensar en una posible reconciliación de una de las parejas más mediáticas de La isla de las tentaciones. La complicidad y pasión que ambos demostraron en aquellas fotografías no han servido para reconducir su relación sentimental. Anita desmentía una nueva oportunidad de la pareja en Vamos a ver, y ahora se ha visto obligada a emitir un comunicado para acabar de una vez por todas con los rumores.

La exconcursante de Supervivientes, que no atraviesa uno de sus mejores momentos, ha asegurado que en ningún momento ha retomado su relación con Montoya. “Sí que es cierto que nos hemos visto y, al final, dos personas que se quieren y se atraen, es inevitable que pasen cosas. Los dos nos queremos con locura, pero también somos conscientes de que no es el momento. Lo único que nos hacemos ahora mismo es daño y hay que sanar mil cosas”, ha comenzado diciendo.

Anita se considera una víctima de la exposición mediática. “Ha sido un año muy duro y muy difícil a nivel emocional y mental, ya que no es fácil exponer tu relación y que la gente opine y juzgue sin conocer el 100% de todo lo que hemos vivido. Al final, acaba afectando”, ha comentado.

La joven catalana se ha deshecho en elogios hacia Montoya. “Es una persona maravillosa e increíble. Me ha dado los mejores años de mi vida. Hemos crecido y aprendido juntos. Ya no es que tengamos una relación, es que hemos formado una familia. Y no es que no queramos, es que no sabemos estar juntos. Todo nos ha venido muy grande”, ha subrayado.

Anita en una imagen extraída de una de sus 'stories' en la que aborda su relación actual con Montoya. / INSTAGRAM

Anita no descarta que sus caminos vuelvan a unirse en un futuro, pero de momento prefiere que sea el tiempo el que ponga las cosas en su sitio. “Amar es también dejar ir a la persona que quieres para que el tiempo haga su mejor función, que es poner cada cosa en su lugar. Si tenemos que ser el uno para el otro, lo seremos… Pero siempre y cuando estemos bien y podamos darnos nuestra mejor versión”, ha continuado.

Anita y Montoya limaron asperezas en 'Supervivientes', aunque finalmente no han podido encauzar su relación. / MEDIASET

Por último, la colaboradora de Vamos a ver ha lanzado un mensaje directo al corazón de Montoya. “Y a ti, que seguramente lo leerás, te quiero, y siempre voy a querer lo mejor para ti. Igual que sé que tú lo quieres para mí. Y ahora mismo lo mejor es esto”, ha finalizado.