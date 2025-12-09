Almudena, la sufridora de las tentaciones, golpea con un coco a Sandra Barneda

Almudena, completamente rota y fuera de sí, en 'El espejo' con su pareja Darío.

Almudena y Darío han protagonizado uno de los momentos más tensos y esperados de La isla de las tentaciones 9. La pareja almeriense es la más longeva del formato con 11 años de relación sentimental a sus espaldas. Almudena y Darío han afrontado la experiencia en República Dominicana de manera desigual. Mientras Darío se ha dejado llevar y se ha besado con Cristina, Almudena se ha convertido en la sufridora de la presente edición. Cada hoguera se ha convertido en una auténtica tortura para ella.

El reencuentro de Almudena y Darío en El espejo ha tenido absolutamente de todo, con un lanzamiento de coco que finalmente ha impactado en la presentadora del reality. Precisamente, Sandra Barneda ha insistido en la imperiosa necesidad de cumplir las normas del programa, aunque la situación se ha vuelto incontrolable por momentos.

Con Almudena fuera de control y un coco cerca de su presencia, a la joven se le ha ocurrido cogerlo para lanzárselo a Darío, que estaba protegido por el cristal que separaba a la pareja. Primer intento fallido.

Las explicaciones de Darío no convencieron a su novia. Almudena se agachaba de nuevo para coger el coco y volver a lanzarlo contra su pareja. En este caso, el cocó rebataba en el cristal y terminaba impactando en Sandra Barneda, que no daba crédito a lo que estaba viviendo en ese momento.

Almudena lanza un coco contra Darío y termina golpeando a Sandra Barneta tras rebotar con el cristal. / MEDIASET

Almudena reaccionaba de inmediato para pedir disculpas a la presentadora por su desafortunada acción. Por su parte, Sandra Barneda advertía a la pareja de que sus actos en El espejo tendrán consecuencias, ya que han incumplido las normas del programa de manera continuada.