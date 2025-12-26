Alba Carrillo y la terrible depresión que sufrió tras su divorcio con Feliciano López

Alba Carrillo, tras salir por la puerta de atrás de Mediaset, se ha hecho un hueco en TVE. En la cadena pública, además de ser colaboradora en el programa D Corazón, está participando en el reality Hasta el fin del mundo. En la última entrega del programa de La 1, Alba Carrillo se ha abierto en canal para hablar de los problemas que le acarreó su doloroso divorcio de Feliciano López. La modelo tuvo que hacer frente a una depresión que le quitaba las ganas de vivir. Acciones normales del día a día como comer, ducharse o hacer la cama se convirtieron en una auténtica odisea.

“Desde que me divorcié, que tuve una depresión, veo las cosas de otra manera. Cuando tuve depresión, no me podía ni levantar de la cama, me costaba ducharme, me duchaba a tramos y me costaba comer. Pierdes la ilusión por vivir”, ha comenzado diciendo.

La vida de la televisiva frenó en seco por el traumático divorcio con Feliciano López. La depresión mermó de manera notable sus ganas de vivir y salir hacia delante. Poco a poco, la modelo pudo recuperar la alegría y las ganas de vivir. Alba comenzó a valorar los pequeños detalles de la vida y a partir de ahí comenzó su proceso de recuperación.

“Al final, cuando estás tan mal y no te apetece salir a tomar un refresco, dar un paseo… de repente empiezas a volver a disfrutar de un atardecer, de un refresco, de salir a ver a amigos… De cosas superpequeñas que no disfrutabas y que eso depende de ti”, ha contado.

A través de su testimonio personal nos damos cuenta que la felicidad reside en las pequeñas cosas, aquellas que están al alcance de la mano y no requieren de un importante desembolso económico. Solo hace falta ganas de vivir y afrontar la rutina diaria con optimismo. “Eso está en ti. Eso ya fue como la primera piedra de un nuevo camino y de un nuevo yo. Tengo que agradecer mucho a ese momento y a mí misma por haberme rehecho y haber trabajado en ello. Cada día un poquito mejor”, ha añadido.

A sus 39 años, Alba Carrillo se ha sincerado como nunca antes lo había hecho en la televisión. Junto a Cristina Cifuentes está viviendo la aventura de Hasta el fin del mundo, un reality en el que ha hablado alto y claro de sus problemas de salud mental, así como la depresión que padeció cuando se divorció de Feliciano López. La televisiva ha asegurado que esta aventura le está ayudando a encontrarse a sí misma. “Esta aventura me va a venir bien porque llega en el momento perfecto. He aprendido a estar sola, que esa era una gran asignatura pendiente para mí. Creo que es fundamental de que tú no eres la media naranja, ni media pera o melón de nada”, ha reflexionado.