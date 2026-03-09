Alba Carrillo, contraria a la repatriación de Ana Boyer y Fernando Verdasco con recursos públicos

Alba Carrillo es una de las colaboradoras televisivas más claras y directas de la crónica social. La modelo no tiene pelos en la lengua y lo demuestra con sus afiladas opiniones, sin importarle quien sea el protagonista de la noticia. En este caso, la tertuliana del programa D Corazón de TVE ha dejado clara su opinión sobre la situación que están pasando Ana Boyer y Fernando Verdasco, que siguen atrapados en Doha (Catar) debido al cierre del espacio aéreo por el conflicto bélico que se ha desatado en Oriente Próximo.

La maniquí se ha mostrado contraria a que el Estado español tenga que facilitar el regreso del matrimonio y sus hijos a España. “Yo quería que algo así pasase para poder dar mi opinión y dar nombres. Ana Boyer y Fernando Verdasco se van de aquí para no tributar en España y estar en Villa Meona muchas veces. Pues ahora te quedas en Catar”, ha declarado fiel a su estilo habitual.

Alba Carrillo ha basado su argumentación en que la pareja ha fijado su residencia fiscal fuera de España. Según su opinión, Ana Boyer y Fernando Verdasco no deberían beneficiarse de los recursos públicos de los españoles para volver a nuestro país. “No me da ninguna pena. Creo que no deberíamos de repatriarles”, ha afirmado de manera contundente.

La televisiva ha recordado un episodio vivido durante su relación sentimental con Feliciano López para aportar más leña al fuego. “Mi exmarido me contó que Fernando tuvo un problema con Hacienda”, ha desvelado.

La crítica de la modelo también ha salpicado a la propia TVE, donde Carrillo trabaja actualmente tras su despido de Mediaset. La hija de Lucía Pariente considera que Ana Boyer no debería participar en programas de la cadena pública, tal y como sucedió en un talent de cocina. “No deberían de trabajar en esta casa”, ha zanjado.