Los adorables perros de la felicitación de los reyes eméritos, ¿de qué razas son?

Hoy viernes se han publicado las felicitaciones navideñas desde el palacio de la Zarzuela. Los Reyes aparecen con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, reunidos en la imagen captada en Asturias, en la localidad de Valdesoto

La felicitación de los reyes eméritos, de don Juan Carlos y doña Sofía, escapa de los cánones de otros años donde sin la presencia de ambos juntos se optaba por obras de arte de Patrimonio Nacional. Sin embargo para esta ocasion la Navidad de 2025 desde la Zarzuela se saca una sonrisa con el posado de las cinco mascotas de doña Sofía, de las que disfruta de su presencia en el palacio. Cinco pequeños embajadores de cuatro patas que han prendado a los seguidores del perfil de la Casa Real, que ha distribuido en redes la imagen.

Cinco adorables cánidos a los pies del árbol de Navidad de las estancias de doña Sofía. Un gesto enternecedor con la firma de los reyes eméritos. Don Juan Carlos tiene su residencia habitual actual en Abu Dhabi y doña Sofía en la Zarzuela, donde convive con su hermana Irene y con la visita de algunos de sus nietos, como Victoria Federica.

En los extremos de la foto aparecen dos elegantes cocker spaniel negros. Perfectos. Una raza criada en el Reino Unido de origen español, de ahí su nombre, y de ahí el significado de estos dos perritos en la Zarzuela. Entre ellos dos simpáticos schnauzer miniatura blancos, una raza terrier de origen bávaro. Y en el centro, un pequeño peekapoo de color canela y que derrite corazones. Esta es una raza reciente de origen estadounidense, cruzada entre pequinés y caniche poodle, tan de moda en estos momentos.

A lo largo de los siglos los retratos de los reyes españoles han solido contar con los perros que habitaban en el Alcázar o en el Palacio Real (el más célebre, el mastín de Las Meninas) y entroncando con esa tradición, para representar a los eméritos estos embajadores caninos que son devoción de la reina Sofía y que desean en nombre de ellos una Feliz Navidad.