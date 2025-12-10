El acuerdo millonario de Isabel Pantoja con Netflix que saldaría todas sus deudas

Las deudas han estado muy presentes en la vida de Isabel Pantoja en los últimos años. La tonadillera, que arrastra graves problemas a nivel personal con sus hijos, atraviesa una mala situación financiera debido a una deuda que alcanzaría los cuatro millones de euros. Esta situación ha mermado notablemente su estado de ánimo e incluso le quita el sueño desde hace tiempo.

Luis Pliego, el director de la revista Lecturas, ha aclarado que poco a poco la situación financiera va mejorando porque la artista está asumiendo los pagos desde finales de 2022. “Ha rebajado un poco la deuda. Ya no le quedan cuatro millones en total. La gente dice que no paga, pero en el informe hemos visto que son los tribunales en nombre del banco que le ha concedido la hipoteca quienes le reclaman la deuda. En abril de 2020 dejó de pagar y ha estado dos años sin pagar, pero volvió a pagar la mensualidad, que son entre 16 y 18.000 euros, a finales del 2022: justo cuando ella ingresó el avance de su gira por América”, ha contado en El tiempo justo.

Ahora, la gira americana le ayudará a eliminar gran parte de la deuda financiera, pero hay otro asunto que resolverá todos sus problemas económicos. Luis Pliego lo ha adelantado en exclusiva en El tiempo justo. Y es que la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja está ultimando los detalles de un acuerdo millonario con Netflix para dos proyectos audiovisuales sobre su vida.

“Os ubico. El 27 de noviembre Isabel estuvo en los juzgados porque había demandado a un porrón de compañeros de la prensa por, según ella, vulnerar su intimidad. Cuando le ponen una alcachofa dice que no puede hablar, que está resfriada. Desde esa vista acudió a esa reunión en Forbes House de tres horas, donde estuvo debatiendo con los principales directivos de Netflix en España y Europa hablando de la docuserie y de la serie de ficción”, ha explicado.

La reunión fue muy fructífera y todas las partes quedaron encantadas con unir sus caminos para poner en marcha las producciones audiovisuales. “Ellos quedan fascinados con la Pantoja. Al término del encuentro dicen que van a la siguiente fase. Quieren ver el desarrollo de la docuserie, de la primera parte que tiene ya con Mediacrest. Estuvo acompañada de Agustín Pantoja e iba con el CEO de la productora con la que tiene un contrato. Mediacrest es quien se lo tiene que vender, quizá no va todo como debe y entra otra plataforma. El caso es que está ultimando un acuerdo millonario con Netflix para contar su vida por fin”, ha zanjado.