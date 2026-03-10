Abren fuego siete veces contra la casa de Rihanna sin motivo aparente

La mansión de Rihanna ha sido tiroteada por una mujer que ya ha sido detenida por las autoridades policiales.

Rihanna ha sido víctima de un desagradable suceso en su vivienda de Beverly Hills, California. Y es que una mujer ha sido detenida tras disparar en varias ocasiones contra la residencia de la cantante. Todo ello con Rihanna en el interior de su vivienda. La Policía de los Ángeles tuvo que acudir de manera urgente al domicilio tras ser avisados por una llamada de los disparos que se estaban produciendo sobre las 13:15 hora local. Los agentes encontraron varios casquillos del rifle de asalto utilizado para disparar contra la mansión de Rihanna, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

Según desvela la fase preliminar de la investigación, la mujer paró su vehículo frente a la casa de la cantante y pulsó el gatillo del arma siete veces antes de marcharse a toda velocidad. Algunas de esas balas impactaron contra la mansión, pero afortunadamente no se ha registrado ninguna persona herida por el incidente.

Los Ángeles Times asegura, según fuentes policiales, que Rihanna se encontraba dentro de la vivienda cuando tuvieron lugar los hechos, aunque se desconoce si estaba sola o acompañada en esos momentos de alta tensión.

La sospechosa de disparar contra la mansión de la artista, de unos 30 años de edad, fue localizada a unos 12 kilómetros de la vivienda de Rihanna y fue detenida por las autoridades policiales. No se ha revelado su identidad y la investigación continúa su curso para esclarecer el motivo de los disparos.

Este incidente ha preocupado a la legión de fans de la artista, que reside en Los Ángeles junto a su pareja, el rapero ASAP Rocky. La pareja dio la bienvenida a su tercera hija el pasado mes de septiembre. El anuncio del embarazo de la artista tuvo lugar durante la aparición de Rihanna en la Met Gala.