José María Román: “En esta Feria se notará el momento dulce que vive Chiclana”

Mañana comienza una de las fechas más esperadas para los chiclaneros: su Feria de San Antonio, una fiesta “abierta, segura, de amigos y familias”, como la describe el alcalde de la ciudad, José María Román, quien en esta entrevista también hace balance del primer año de su quinta toma de posesión, un tiempo “muy positivo e intensísimo”, afirma.

–Un año más, una nueva feria, ¿son todas iguales o se vive de manera especial cada año?

–Pienso que las ferias van con los estados emocionales, con el humor de la ciudad. Tal como va Chiclana, será una feria en la que se va a notar el momento dulce que se vive. Además, coincide con los días que nos gustan, de miércoles a domingo, solo hace falta que el tiempo acompañe.

–¿Qué caracteriza a esta fiesta para que sea un referente en la Bahía?

–Por un lado, se celebra durante unas fechas que climatológicamente hablando son agradables, no hace un calor tan intenso como en otras que se celebran en julio o agosto. También, en cuanto a accesibilidad, es cómoda para quienes viven en la Bahía, a la vez que en lo estético resulta muy atractiva y es segura, abierta, una feria de amigos y familias. Todos esos elementos hacen que tenga una gran afluencia de público no solo local sino también de otras poblaciones del entorno.

–La Feria coincide prácticamente en el tiempo con el año de su toma de posesión como alcalde de Chiclana, ¿qué balance hace?

–Muy positivo, extraordinariamente intenso. No creo que sea una visión personal, se ve en la calle, en el día a día, con el relevante grupo de inversiones en obras públicas que se ha realizado: Alameda del Río, Nueva Gadeira, la estación de autobuses, los carriles bicis… Son tantísimas cosas, que estoy convencido de que todo el mundo ha percibido la gran transformación en la que estamos inmersos. Amenazamos que el año que viene va a ser igual de intensísimo.

Quiero destacar que todo ello es muy importante para la economía y la empleabilidad. Se ha creado una sinergia, un contagio sintomático en positivo en las distintas escalas económicas, de tal forma que, al final, entre el empresariado en general y la inversión púbica, Chiclana está creciendo a un ritmo tremendamente interesante.

–¿Alguna frustración?

–Pienso que la Junta de Andalucía tendría que estar un poco más atenta a Chiclana. Hay actuaciones que se están haciendo esperar y cuya demora no tiene mucho sentido. En materia de educación, podemos nombrar el instituto de enseñanza secundaria de la playa y las necesarias obras de mejora en cuatro colegios. Hemos mantenido reuniones muy agradables con representantes de la Junta al respecto, pero no se ha concretado nada. Esto no puede ser.

Por otro lado, está el proyecto del Centro de Salud de La Cucarela. Tienen el proyecto, la parcela y con el montante que no hemos cobrado aún del ambulatorio de Los Gallos podríamos firmar un convenio que diera salida a la construcción de esa infraestructura sanitaria. Mejor disposición no se puede tener. Pero no hay respuesta. Hemos enviado cartas a la consejera de Salud, al SAS… no contestan.

Creo que el Gobierno de la Junta, que es de rostro amable, debería tener atrás una estructura de gestión que funcionase y no va, no está yendo. Un ejemplo de ello también es la cuestión de la Carretera de los Barrancos, la alternativa a la Ronda Oeste, que realmente es lo que está firmado, pues no hay visos de ni una ni otra actuación. Además, hay situaciones de agravio, como sucede con el convenio de los sistemas generales, que se nos dijo desde la Junta que ya eso no era factible y sí se hace algo similar en Jaén.

En relación al Gobierno de España, nos gustaría que se impulsara el tema de la almadraba. El asunto está desbloqueado, pero hay que esperar a una reunión para que se asigne cuota a Chiclana. Sería algo maravilloso. También está la cuestión de Sancti Petri, que no se consigue desbloquear y depende de la Junta de Andalucía y del Gobierno.

–¿Qué cree entonces que le ocurre a la Junta con Chiclana?

–La Junta, tal y como he apuntado anteriormente, tiene un problema de capacidad de gestión. Tras ese rostro amable, hay falta de una segunda línea, hay un vacío tremendo y este, creo que le va a pasar factura, porque los gobiernos deben gestionar. Se puede ser muy cortés, pero la cortesía debe tener capacidad de respuesta y en este caso está siendo cortita.

–Y el pacto con IU, ¿cómo va?

–Con normalidad, hay experiencia en cuanto a la convivencia. No hago distingos entre concejales, son concejales que tienen una función con la ciudad y les apremio en la medida de su relación con esta.

–Han sido muchas las ayudas que han llegado de Europa con las que, no hay duda, se está transformando el municipio, sin olvidar que el próximo 21 de junio será sede del acto anual ‘Europa se siente’, con los mejores proyectos con fondos europeos. ¿Dónde está el secreto?

–Creo que se debe a que hemos sido capaces de conformar un grupo en alcaldía, con la implicación administrativa del servicio de contratación, intervención y secretaría, más dos unidades de proyectos: obras y proyectos urbanísticos, que conforme aparecía una convocatoria se estudiaba, se seleccionaba y nos presentábamos. La apuesta ha salido bien. Hemos ido donde entendíamos que había posibilidades, hemos presentado los proyectos acordes con las convocatorias y hemos acertado en casi todo.

–¿En qué momento de su historia cree que se encuentra Chiclana?

–En un momento de definición muy importante de su modelo de ciudad y en el que hemos sido capaces de hacer algo que antes parecía que iba a provocar una ruptura en la ciudad, como era la relación entre la playa y el casco histórico. Las actuaciones públicas de carreteras, aceras y alumbrado han cosido Chiclana para generar un único núcleo. Ese proyecto avanza y continuará avanzando cuando se apruebe el Plan de Ordenación Urbana (POU), donde se va a definir una ingente cantidad de vivienda pública, amén de que se permitirá un conjunto de promoción de carácter privado. Pienso que la ciudad se está compactando y hoy en día es una realidad el centro comercial abierto. Se ha configurado una urbe atractiva en cuanto al comercio y al ocio y la playa no aparece como un espacio aislado, sino un alargamiento de la propia ciudad.

Chiclana se está equipando para esos 100.000 habitantes venideros, es decir lo que estamos haciendo es trabajar para que esta sea atractiva y cómoda. Hemos conseguido hitos importantes y actualmente es una ciudad con sentimiento.

–Pregunta obligada, ¿estará aprobado el POU este verano?

–Estamos dando pasos para ello, si se cumplen los plazos que la Junta de Andalucía ha determinado, creo que, en un par de meses, podría estar aprobado inicialmente.

–Por último, volvemos a la Feria de San Antonio, un mensaje para chiclaneros y visitantes de cara a estos días de fiesta.

–Que disfruten y lo pasen lo mejor posible. Son días para relajarse un poco y divertirse. Las cosas marchan cada vez mejor para la ciudad y la ciudadanía tras años convulsos, y es hora de disfrutar de la Feria y de Chiclana.