Fede Díaz: “Estamos volcados en que la Feria sea lo más atractiva posible”

Desde muy joven, el delegado de Fiestas del Ayuntamiento de Chiclana, Fede Díaz, ha estado implicado de alguna manera en la Feria de San Antonio. “Soy muy feriante”, proclama orgulloso. Este año, le ha tocado organizar este evento que conoce a la perfección, un desafío que, se nota, ha afrontado con buenas dosis de emoción y responsabilidad.

–¿Es su estreno como delegado de Fiestas en la Feria de Chiclana ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo han sido los preparativos?

–Al igual que me ha ocurrido con otras fiestas, con mucha ilusión y nervios, con una tensión muy positiva para que todo salga bien, para que todos los detalles estén cuidados y para que los colectivos y partes implicadas estuvieran debidamente atendidas, tal y como me pidió el alcalde.

En este sentido, tengo cierta ventaja, debido a que he estado muy vinculado a ella, primero con mis padres, que llevan montando caseta desde hace más de 25 años, y luego yo mismo, con la que creé con un grupo de amigos. Por tanto, conozco las situaciones que se pueden dar y sé ponerme en la piel de caseteros y feriantes.

–Para que todo salga bien, la Feria es una gran maquinaria que compromete a numerosos departamentos del Ayuntamiento.

–Efectivamente, organizarla no es solo una tarea de la Delegación de Fiestas, sino de todo el Equipo de Gobierno y aquí todos remamos en la misma dirección. En este sentido, hay que tener en cuenta que al final consiste en trasladar la ciudad durante cinco días al recinto de Las Albinas, por eso todas las delegaciones cuentan.

Me gustaría mostrar mi agradecimiento a los compañeros, a todo ese equipo de trabajadores y técnicos, a todo el personal municipal involucrado, que me consta se ha dejado y se deja el alma para que todo esté en perfectas condiciones.

–¿Qué se van a encontrar los chiclaneros y visitantes en esta edición de 2024? ¿Qué novedades destaca?

–En principio, mantenemos la portada que se hizo en exclusiva hace dos años para Chiclana y tenemos novedades respecto al alumbrado, de tal forma que se han cambiado las luces de las entradas principal y secundaria. Asimismo, las rotondas principales presentan importantes mejoras estéticas, al igual que la Caseta Municipal y la decoración floral, que va a llamar mucho la atención. Y es que estamos volcados en que la Feria sea lo más atractiva posible. Otro aspecto muy importante es la promoción de los vinos de Chiclana. Hemos puesto en marcha una campaña, además del tradicional día dedicado a estos.

–¿Cree que la Feria de Chiclana resulta atractiva para los turistas?

–Estamos trabajando en esta línea. Queremos que sea un incentivo más del Destino Chiclana, que los turistas vengan a conocerla, que prueben nuestros caldos y disfruten del ambiente tan bonito que se respira en Las Albinas.

–¿Qué sello trata de imprimir el Equipo de Gobierno a esta Feria?

–Como he apuntado anteriormente, todas esas mejoras que hemos implementado, todo ese cuidar y mimar la estética del recinto ferial durante el día, tiene como fin que la Feria de San Antonio sea una feria familiar, una feria agradable para disfrutar con amigos en uno días en los que la climatología aún lo permite.

–En lo personal, ¿cómo la vive el delegado?

–Esta edición, entiendo que será distinta a la que he estado viviendo desde que era un niño. Me reconozco muy feriante e intentaré pasar momentos con familiares y amigos, pero soy consciente de que tengo unos compromisos como delegado de Fiestas. Es mi cometido y lo haré encantado. No obstante, intentaré disfrutarla lo máximo posible desde una perspectiva distinta.

–¿Y para la edición de 2025, ¿ya tiene cosas en mente?

–Hace unos días cerré un asunto para el próximo año, en el que ya se está trabajando. De cara a ese 2025, trabajaremos en la misma línea que lo hemos hecho este año, atendiendo a las demandas y solicitudes que nos hacen llegar los interesados. En relación con eso, decir que el alcalde me pidió que escuchara a todo el mundo y atendiera sus solicitudes. En ello he estado y no voy a dejar de estar. Para el próximo año, habrá cambios para seguir avanzando, al igual que ha ocurrido este. Ejemplo de ello es el paseo de caballos que, tras escuchar a los caballistas, hemos ampliado su horario, además podrán entrar sin solicitud previa en el Real y se contará con mayor zona de sombra, pensando en el bienestar de los equinos.

–Un mensaje para los chiclaneros en estos días de Feria.

–Que tengamos una muy buena Feria, que el levante se comporte y que lo pasen muy bien con familiares y amigos. En definitiva, que disfruten mucho y brinden con vinos de Chiclana.