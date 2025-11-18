Zelenski inicia en el Congreso su tercera visita oficial a España

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha visitado este martes el Congreso para reunirse con los presidentes de la Cámara Baja y del Senado, la socialista Francina Armengol y el popular Pedro Rollán, y para conocer algunas de las instancias más representativas del palacio de la Carrera de San Jerónimo, entre ellas el hemiciclo.

Zelenski, ataviado con un traje de chaqueta y pantalón, ha llegado a las 09:30 al Palacio del Congreso y ha entrado con toda su comitiva por el patio, donde ya le estaban esperando Armengol y Rollán.

Nada más salir del coche oficial, ha saludado a la prensa y al personal de la Cámara que se encontraba allí y ha posado junto a los presidentes del Congreso y del Senado en una foto de familia a la entrada del Palacio entre una nube de periodistas.

Firma en el libro de visitas

A renglón seguido, los tres se han dirigido al Salón de Pasos Perdidos, donde Zelenski ha aprovechado para firmar en libro de visitas y volver a posar para una foto de familia, en este caso con más integrantes, puesto junto a ellos se encontraba los presidentes de las comisiones de Exteriores, Defensa y Cooperación Internacional del Congreso y del Senado, así como el presidente de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de la UE.

Minutos más tarde, los presidentes del Congreso y del Senado se han reunido con Zelenski en la Sala Mariana Pineda, donde se celebran habitualmente las reuniones de la Mesa de la Cámara Baja, y le han agasajado con un león de bronce, según informaron fuentes parlamentarias.

Tras poco más de media hora, se han dirigido al hemiciclo, donde ya les estaban esperando los periodistas, que se encontraba sentados en diversos escaños, una escena por la que Zelenski se ha interesado preguntado a Armengol que quiénes eran. La presidenta le ha confirmado que eran periodistas y él ha sonreído y ha respondido que no parecían parlamentarios. "¡Pero son más simpáticos!", ha bromeado Armengol.

Los disparos del 23-F

Durante su visita al Salón de Plenos, la presidenta de la Cámara Baja no ha desaprovechado la ocasión para mostrar a Zelenski los disparos del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y explicarle que los conservan para evitar que un episodio similar vuelva a ocurrir en España.

Tras unos escasos minutos en el hemiciclo, Zelenski se ha despedido de la prensa con la mano en el corazón a modo de agradecimiento y ha abandonado el Palacio para seguir cumpliendo con su agenda, que incluye, a las 11.00 horas, una reunión con empresas de defensa españolas en la sede de Indra en Madrid.

Durante su estancia en nuestro país, el presidente ucraniano mantendrá, además, un encuentro con el rey Felipe en el Palacio de la Zarzuela, al que seguirá un almuerzo en su honor, y después se reunirá por la tarde con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de Moncloa, donde ambos comparecerán posteriormente ante los medios de comunicación. Antes, sin embargo, ambos van a visitar el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.