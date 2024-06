Zapatero rehúye de Felipe González

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado participar en el debate al que le retó el también ex jefe del Ejecutivo Felipe González, después de que este se mostrara dispuesto a llevarlo a cabo dado que los dos han mantenido posiciones distintas en los últimos años pese a que ambos pertenecen al PSOE.

Zapatero ha declinado la oferta alegando que su forma de entender el compromiso con el PSOE le lleva a no polemizar con compañeros, y menos aún con quien comparte la doble condición de ex secretario general de los socialistas y expresidente del Gobierno, según ha dicho en declaraciones a Onda Cero.

González recogió el pasado viernes el guante lanzado por el periodista Carlos Alsina en un entrevista este viernes en Onda Cero al señalar que ambos han mantenido posturas distintas desde la izquierda e incluso es posible que discrepen en lo que es la izquierda. "Por mi parte, sin duda, no tengo ningún problema", señaló González dejando abierta la puerta a que se produzca ese debate entre los dos expresidentes socialistas.

Eso sí, el ex presidente del Gobierno advirtió de que no está dispuesto a considerar de izquierdas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro: "Es verdad que no voy a considerar de izquierdas a un tipo como Maduro, para eso no estoy maduro", bromeó antes de referirse a él como un "sátrapa".

"Es más, ni siquiera pertenezco al Grupo de Puebla. O sea, no tengo sello de calidad, por eso cada vez me siento más solo", apuntó en referencia al grupo de políticos de la izquierda iberoamericana en el que participan integrantes del gobierno venezolano y al que también pertenece Zapatero. En todo caso, consideró que es una buena idea llevar a cabo ese debate.

Aplauso de Ferraz

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha aplaudido la decisión de Zapatero de rechazar un debate con González. Considera que ha declinado la invitación con elegancia y que hay otros espacios para compartir ideas.

Peña ha respaldado esta decisión y considera que el PSOE está en "constante generación de ideas" y todos los que han sido algo relevante en el PSOE siempre van a tener su espacio para transmitirlas, "sin necesidad tener que generar momentos ni debates puntuales", ha señalado.

"José Luis Rodríguez Zapatero ya ha declinado la oferta y ha alegado con claridad que su forma de entender el compromiso con el Partido Socialista no es precisamente polemizando con compañeros y menos con quien además, pues bueno, comparte la doble condición de exsecretario general del partido y expresidentes del Gobierno de España", ha indicado en una rueda de prensa este lunes en Ferraz.