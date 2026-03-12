Yolanda Díaz anuncia que el Gobierno aprobará el martes las primeras medidas anticrisis

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que el Gobierno espera aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes el decreto ley con las medidas anticrisis para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio, con la prioridad de "controlar el precio de la energía y que no se despida a nadie".

Díaz pedido este jueves "tranquilidad" a los españoles porque el Gobierno está trabajando en un paquete de medidas, de las que "algunas" irán al Consejo de Ministros de la próxima semana, para afrontar el impacto económico y social del conflicto en Oriente Próximo.

La ministra, en declaraciones a TVE, ha afirmado que, en lo que respecta a medidas sociales, la mayoría de los mecanismos, como los ERTE, se pueden activar porque ya están recogidos en la legislación española. Adicionalmente, ha dicho, se tomarán otras medidas, "probablemente" la prohibición de despedir "por causas energéticas", como se hizo ya en anteriores crisis.

"Quiero mandar un mensaje a las empresas. No hay que despedir a nadie. Los ERTE y el Mecanismo RED ya están en vigor. Casi todas las medidas laborales están en vigor. Por tanto, aprovecho para decir, por favor, a los autónomos, a las empresas, que no hay que despedir. Tienen los mecanismos, los tenemos como país, para que podamos acompañar a las empresas y no tengan que despedir a nadie", ha subrayado.

Asimismo, ha avanzado que el Gobierno quiere anticipar los planes de movilidad "para que los transportes sean colectivos en las empresas o por lo menos en las empresas grandes" ante el precio de la gasolina y del gasoil, "que es imposible".

Díaz ha afirmado además que, también en el orden social, el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, está trabajando en la congelación de los alquileres y de los desahucios, mientras que el Ministerio de Hacienda está valorando intervenir en la fiscalidad de los precios del gasoil y de la gasolina para rebajar los costes de los sectores productivos más afectados y de las familias.

"Estamos calibrando día a día lo que está sucediendo y la respuesta va a ser, como siempre hacemos, calmada, exhaustiva, casi diaria, pero la visión es que ya en el próximo Consejo tomemos algunas medidas", ha afirmado la ministra, que ha señalado que entrarán en vigor cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Creo que los agentes sociales saben lo que tenemos que hacer, el Gobierno también, y vamos a gestionar bien esta crisis y, sobre todo, vamos a acompañar a las familias, a las empresas y a los trabajadores en nuestro país", ha apuntado.

La ministra ha indicado que su prioridad es controlar ahora mismo el precio de la energía, que no se despida a nadie y congelar el precio del alquiler y paralizar los desahucios.

Precisamente, sobre la congelación de los alquileres, Díaz ha reconocido que existen discrepancias entre los dos partidos que soportan el Gobierno, PSOE y Sumar, aunque también ha admitido diferencias en lo que respecta a intervenir en los precios de los alimentos.

Rechaza rebajar el IVA de alimentos al 0%

En este sentido, la vicepresidenta segunda se ha opuesto a rebajar el IVA de los alimentos al 0% como ha sugerido el presidente de Mercadona, Juan Roig, porque sería "un error" y no haría "más que ensanchar los márgenes empresariales del sector de la distribución".

"Ya lo hemos vivido, y no bajaron los precios", ha subrayado Díaz, que ha añadido que la posición de Sumar, en el caso de la alimentación, es que habría que intervenir los precios y subir los impuestos al sector de la distribución.

"No estamos pensando en la bajada del IVA, porque no es eficaz para esto. Y desde luego, aquí sí que hablo como Sumar, nosotros somos partidarios del control de precios en la cesta de la alimentación. Ya lo hemos hecho en una ocasión. Aquí sí que hay una discrepancia en el Gobierno", ha precisado.

"La cesta de la compra puede ser controlada, porque, efectivamente, es que ya lo hicimos y no han hecho más que forrarse. Vamos, nosotros bajamos el IVA, como saben, y ellos se siguen forrando", ha criticado.

Preguntada por si se podrían topar los beneficios de las empresas, como se ha hecho en Grecia, la ministra ha indicado que "todo se puede hacer" y que ella habla casi a diario de los elevados márgenes que tienen las empresas.

"Los márgenes empresariales no dejan de crecer. Es que de esto nunca hablamos. Hablamos del salario mínimo. No hablamos de los salarios de los consejos de administración, pero ya al margen de los salarios. Es que España es una democracia y la democracia va de repartir la riqueza. Por tanto, mi posición ahí es clarísima", ha defendido la ministra.