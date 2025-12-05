El whatsapp de Mazón a Pradas tras alertar ella el 29-O a las 13:03 de que "preocupa" el barranco del Poyo: "Cojonudo"

El ex presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas intercambiaron varios mensajes de whatsapp el día de la catastrófica dana, el pasado 29 de octubre de 2024. En uno de ellos, en los que la exconsellera le alertaba esa misma mañana de que "preocupa" el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le respondió: "Cojonudo".

Así se desprende del listado de mensajes que ha entregado la ex consellera a la juez que investiga la gestión de la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. En el procedimiento están investigados Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

Pradas se refirió por primera vez a estos mensajes el pasado domingo en una entrevista concedida a Salvados y, tras ello, la jueza se los requirió para incorporarlos a la causa, algo que la exconsellera ya ha hecho. La mañana de la dana, a las 11:32, Pradas y Mazón estuvieron comunicados con motivo del temporal y la exconsellera le transmitió la situación de la emergencia, las alertas y fenómenos costeros. Asimismo, le habló de rescates e intervenciones.

Sobre estos rescates, la exconsellera le comentó que en una residencia de ancianos de Carlet (Valencia) se habían inundado dos pabellones y que situación estaba "controlada" puesto que el centro era grande y los residentes habían sido realojados en otros pabellones.

Posteriormente, a las 13:03, Pradas le mandó otro mensaje a Mazón: "Estoy en comunicación con Pilar Bernabé -delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana-. Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo y río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por el temporal marítimo".

Seguidamente, en otro mensaje, un minuto más tarde, Pradas prosiguió: "Ha habido rescates con helicóptero y van a reforzar ahora con consorcio castellón". Al primer whatsapp, Mazón le respondió: "Cojonudo".

En ese intercambio de mensajes, Pradas también le trasladó otro asunto a Mazón que no estaba relacionado con el temporal. Le dijo a las 13:05: "Y la BUENA NOTICIA DEL DIA: todo parece indicar que mañana firmamos preacuerdo con bomberos forestales". A este mensaje, el ex president respondió: "Bieeeeeennnnn".

"Se complica en Utiel"

Posteriormente, a las 14:11 horas, Salomé Pradas remitió otro mensaje al 'expresident' en el que le avisaba de que "la cosa se complica en Utiel". A este mensaje no le contestó Mazón.

Esto fue unos minutos antes de que el presidente de la Generalitat Valenciana acudiera al restaurante el Ventorro, donde había quedado con la periodista Maribel Vilaplana para comer. Ambos permanecieron allí hasta aproximadamente las 19:00, desde donde fueron al parking en el que la comunicadora había dejado su vehículo. Mazón se presentó en el Cecopi a las 20:28.

No molestar al 'presiden'

Igualmente, José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete Mazón, pidió a las 19:54 horas del 29-O a Pradas que "de confinar nada, por favor" y le insistió a las 20:25 en que se "quitase eso de la cabeza", según los mensajes que la exconsellera ha aportado al juzgado.

En estos mensajes, acreditados por un notario antes de su remisión al juzgado de Catarroja, la ex consellera le va informando de la complicación de la situación en Valencia e incluso, a las 16:28 horas, antes de la convocatoria de la reunión del Cecopi, le anuncia que hay una víctima mortal.

Tras cruzar mensajes con Mazón a las 13:03, a partir de las dos de la tarde Pradas se dirigió por whatsapp a Cuenca, posiblemente porque, como explicó recientemente en una entrevista en televisión, recibió la instrucción de no molestar al president.

En concreto, Pradas avisó al jefe de gabinete del entonces president de la Generalitat a las 14:25 de aquel 29 de octubre de 2024 de que "la cosa se complica en Utiel".

"El río se está desbordando", le escribió un minuto más tarde, a lo que Cuenca respondió "Ostias", y a continuación la consellera le informó de que la emergencia se elevaba a nivel 2, se establecía un puesto de mando avanzado en Requena y se solicitaba la colaboración de la UME.

Más tarde, a las 16:03 horas, le informó de que se iba a constituir el Cecopi a las 17 horas y minutos después, a las 16:28 horas le comunicó que había una persona fallecida en Utiel.

"Igual vamos al 112 a las 19 horas"

El entonces jefe de gabinete de Mazón, que no se encontraba en Valencia aquella jornada, respondió a aquel mensaje quince minutos después e informó a Pradas de que "igual a las 19 horas vamos al 112", en referencia al president Carlos Mazón.

Un minuto después de que arrancase la reunión del Cecopi, a las 17:01 horas, Pradas vuelve a contactar con Cuenca para informarle de que había unas 100 personas en Utiel aguardando un rescate, porque no se podía acceder al municipio por carretera, únicamente por aire, y solo lo había logrado un helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos.

La comunicación por Whatsapp entre ambos se interrumpe hasta las 19:54 horas, cuando Cuenca se dirige a la consellera: "Salo, de confinar nada, por favor. Calma", en respuesta posiblemente a lo planteado en una conversación telefónica anterior entre ambos.

Salomé Pradas insiste en que "la cosa está muy, muy mal" a las 19:55 horas, y Cuenca responde "ya mujer". La exconsellera continúa: "Desbordamientos por toda la provincia", y el jefe de gabinete responde "confinar una provincia es una barbaridad, una cosa es zonificar...".

"Es que poco se queda fuera", insistió Pradas, en referencia a que las inundaciones afectaban a buena parte de la provincia de Valencia, con afección a las comunicaciones.

Pradas informa a Cuenca a las 19:57: "Vamos a pedir precaución a todos, el confinamiento de las áreas afectadas y el alejamiento (subir plantas) en unos cuantos municipios".

Minutos después, a las 20:08, José Manuel Cuenca reitera: "Salomé, para confinar hace falta un estado de alarma, y eso lo decreta la chica que tienes al lado", en alusión a la delegada del Gobierno, que se encontraba conectada al Cecopi pero de forma telemática, y remata Cuenca pidiendo "calma" de nuevo a la consellera.

Pradas aclara al jefe de gabinete de Mazón a las 20:15 -el Es-Alert se había lanzado 4 minutos antes- que la ley autonómica de Emergencias permite decretar el confinamiento, a lo que Cuenca responde: "Quítate eso de la cabeza, por favor" y anuncia que "ya llega el president" -lo hizo a las 20:28-.