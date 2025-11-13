Vox se queda solo en su propuesta de realizar expulsiones masivas de inmigrantes

La formación política Vox no ha conseguido respaldo alguno para su proposición no de ley presentada este jueves en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso. La iniciativa, que planteaba realizar expulsiones masivas de personas migrantes residentes en España, fue contundentemente rechazada al recibir únicamente los votos favorables de los propios diputados de Vox.

El texto propuesto por la formación de Santiago Abascal ha generado un frontal rechazo del resto de grupos parlamentarios, que han votado en contra en bloque. Tanto Sumar como PSOE han acusado a Vox de señalar a la inmigración como enemigo público y responsable de todos los problemas sociales, en una estrategia que califican de populista.

En su intervención, el Partido Popular, a través de la diputada Sofía Acedo, había presentado una enmienda al considerar que Vox emplea una "brocha gorda" en este asunto, con propuestas más orientadas a generar impacto en redes como X que a desarrollar políticas migratorias efectivas. "Como no aspiran a nada, pues pasa lo que pasa, pero hay que aterrizar las cosas en la normativa", expresó Acedo durante el debate parlamentario.

Expulsión del que haga del delito su "forma de vida"

La enmienda presentada por el PP fue rechazada por los proponentes. Según explicó la diputada Rocío de Meer, la modificación sugerida no solo suavizaba la propuesta original sino que "directamente renunciaba a las expulsiones masivas". En tono crítico, De Meer cuestionó: "No sé qué tipo de control migratorio quiere hacer el PP si renunciamos a las expulsiones".

La iniciativa original de Vox contemplaba lo que denominaban "remigración" de todos los inmigrantes en situación irregular en España. Además, proponía impedir su acceso a ayudas sociales y servicios públicos, así como la expulsión de aquellos que, aun en situación regular, cometieran delitos graves, "hicieran del delito leve su forma de vida", "decidieran no integrarse" en la cultura española o "intentaran imponer la suya".

Durante el debate, el discurso de Rocío de Meer, centrado en criticar a la población migrante, fue duramente contestado por el diputado de Sumar Vicenç Vidal, quien lamentó haber escuchado "tantas locuras y tantas tonterías seguidas" y reprochó a Vox su estrategia de culpabilizar sistemáticamente al más débil.

En la misma línea se manifestó la diputada socialista Blanca Cercas, quien acusó a la formación de extrema derecha de transformar la inmigración en un enemigo por motivos electoralistas, afirmando que "el miedo es muy rentable". Para contrarrestar los argumentos de Vox, Cercas aportó datos concretos: la tasa de desempleo entre los inmigrantes ha disminuido en el último periodo y el 45% de los nuevos empleos creados en España han sido ocupados por personas de origen extranjero.