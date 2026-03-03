Vox condiciona su decisión sobre el Gobierno de Extremadura al discurso de esta tarde de Guardiola

Vox ha destacado este martes la importancia del discurso que María Guardiola vaya a pronunciar en el marco de su primera sesión de investidura, asegurando que puede contribuir a cerrar un acuerdo para formar un gobierno de coalición en Extremadura.

La primera sesión del debate de investidura comenzará a las 17:30 de este martes, con el discurso de la candidata para exponer su programa de gobierno y pedir la confianza de la Cámara regional, sin límite de tiempo. Fuentes de la formación que preside Santiago Abascal han resaltado que si el discurso "huele" a Vox contribuirá a engrasar las posiciones y que la negociación desemboque en un acuerdo de gobierno.

No obstante, se muestran escépticos con que la presidenta en funciones abandere las posiciones que para Vox son irrenunciables: fin de las políticas verdes, respaldo a la energía nuclear, trabas a la inmigración ilegal, medidas a favor de la agricultura, la ganadería y la industria o derogación de políticas 'woke'.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, se ha expresado en esta línea en rueda de prensa, y ha apuntado a la relevancia del discurso en materia de las negociaciones abiertas. "Depende del todo", ha dicho, y ha recordado que "está en la mano" de Guardiola formar gobierno porque ganó las elecciones.

Millán ha repetido que la inquietud de Vox es "cambiar políticas" y adoptar medidas "absolutamente alejadas" de gobiernos anteriores y que no sean "seguidistas" del PSOE. Tras el acuerdo sobre políticas, llegará la discusión sobre los cargos en ese eventual ejecutivo de coalición, según el esquema de negociación adoptado por las partes. "No tenemos interés en los sillones", ha reiterado la portavoz.

En este contexto, ha vuelto a reclamar "seriedad y discreción" y "dejar trabajar a los equipos" en el marco de las negociaciones para conformar ejecutivos de coalición en Extremadura y Aragón. "Discreción, seriedad y lejos de ese espectáculo que protagonizó Guardiola, que esperamos que no se vuelva a repetir", ha agregado, en alusión al cambio de posturas sobre los mismos asuntos que ha llevado a cabo Guardiola.

Escenarios complejos

En caso de que en esta primera votación María Guardiola no consiga la mayoría absoluta necesaria para ser investida, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, convocará una segunda sesión 48 horas después, es decir, el viernes, en la que la candidata necesitará la mayoría simple de la Cámara para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura.

En Aragón, PP y Vox tampoco están cerca de suscribir un acuerdo. Vox no ha propuesto candidato para presidir las Cortes. La 'popular' María Navarro ha sido elegida para el cargo, solo con el apoyo de su grupo parlamentario.

Vox duplicó su fuerza en Extremadura y Aragón en las elecciones del 21 de diciembre y el 8 de febrero, respectivamente. Los de Santiago Abascal quieren entrar en gobiernos de coalición con el PP para garantizar que sus reclamos, fundamentalmente orientados a las políticas agricultoras y ganaderas, la industria, la inmigración, la educación o lo relacionado con la 'ideología woke', se atienden.

Los de Santiago Abascal tienen sintonía con el aragonés Jorge Azcón y han desvinculado estas conversaciones del escenario extremeño. Vox ya gobernó en coalición con el PP en Extremadura y Aragón tras las elecciones del 2023, además de en la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla y León, pero rompió esos ejecutivos un año después, a raíz de las discrepancias con los 'populares' en torno a la acogida de menores migrantes.