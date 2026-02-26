La UCO apunta a Pardo de Vera en la trama de mascarillas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destacado la "intervención" de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en la contratación de la empresa epicentro de la presunta trama de mascarillas y que recomendó al ex ministro José Luis Ábalos una abogada nada más estallar el 'caso Koldo': "Espera tu llamada, mal no vendrá".

En un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores comunican al juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que "han identificado nuevas comunicaciones que amplían lo previamente informado en relación con la contratación de Soluciones de Gestión y la intervención en dicho proceso de Pardo de Vera", investigada en esta causa, abierta a raíz de presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Soluciones de Gestión resultó adjudicataria en 2020 de ocho contratos para el suministro de material sanitario, tramitados mediante el procedimiento negociado sin publicidad y de emergencia. Uno de ellos fue formalizado por Adif y por 12,5 millones de euros.

Los agentes indican que la exdirigente intercambió mensajes con Koldo García, el entonces asesor de Ábalos, "con carácter previo a la adjudicación del contrato por dicha entidad" y aportan comunicaciones entre ellos que permiten "inferir" que él intervino en la selección de esa empresa y que, "a través de Pardo de Vera, la contratación se habría hecho efectiva en el organismo que esta presidía".

Además, exponen que Pardo de Vera "se valió" de un cargo de Adif, Michaux Miranda, para la gestión del material sanitario, quien tuvo un "papel relevante" en la contratación de esa empresa, a su vez vinculada con el presunto conseguidor Víctor de Aldama.

"Está todo firmado, déjame ver, preguntar. Me han dicho que está todo ok y que se lo ha confirmado la empresa", escribió Pardo de Vera a Koldo por WhatsApp el 27 de marzo de 2020, el día que se formalizó el contrato, de acuerdo con los mensajes.

"El Íñigo es el del contrato"

Así le informaba -según los agentes- de que "le habían confirmado que toda la documentación estaba correcta", en respuesta a otros mensajes del entonces asesor. "Solo falta eso para que consignéis el dinero en la cuenta", le indicó él.

Y señalan que Koldo había facilitado a Pardo de Vera el contacto de Íñigo Rotaeche --titular mayoritario del capital social de Soluciones de Gestión-- y le trasladó cuestiones relacionadas con el cumplimiento del contrato.

"El Íñigo es el del contrato", le mensajeó Koldo, lo que para los agentes permite apuntar que en ese momento Pardo de Vera "ya conocería a qué contrato se estaba refiriendo el asesor".

Una dinámica, según la UCO, que "guarda coherencia" con la descubierta "de forma indiciaria" en otra de las ramas que se investigan en la causa, los presuntos amaños de contratos de obra pública, donde presuntamente Koldo "se habría valido" igualmente de Pardo de Vera para materializarlos, agregan.

Con todo, los investigadores apuntan que días después de adjudicarse el contrato hubo un intercambio de mensajes entre Pardo de Vera y Koldo en el que ella planteó su "inquietud" sobre los importes abonados a Soluciones de Gestión.

Pardo de Vera cuestionó en concreto que se hubiera abonado un importe superior por el lote de mayor volumen, cuando "Injoo Technology --otra empresa- suministró 1 millón de mascarillas a un precio unitario de 2,10 euros, frente a los 8 millones de unidades provistas por Soluciones de Gestión, con un precio unitario de 2,50 euros por mascarilla", describen.

Ábalos: "No estoy en la investigación que se sepa"

Por otra parte, los agentes desvelan que Pardo de Vera, horas más tarde de declarar como testigo ante la Guardia Civil el 21 de febrero de 2024 --un día después de la detención de Koldo y otros imputados--, se puso en contacto con Ábalos y le "facilitó el contacto" de una "abogada especializada en materia penal".

"No estoy en la investigación que se sepa", respondió Ábalos "mostrando sorpresa", a juicio de los agentes. "Creo que debes hablar con ella. Espera tu llamada, mal no vendrá", le dijo Pardo de Vera.

Según el instituto armado, de esa forma "se aprecia" que Pardo de Vera "recurre a encuentros presenciales, evitando dejar constancia por escrito de determinadas cuestiones con afectación directa a las personas investigadas". Ábalos, sin embargo, preguntó de nuevo: "¿Quieres que la llame?". "Sí llámale, me gustaría hablar contigo pero estoy fuera, decía que no era procedente conversar tú y yo", aclaró ella.

El informe recuerda que, en su declaración como testigo tras las citadas detenciones, Pardo de Vera manifestó que "no recibió órdenes para la adjudicación, pero si recibió presión de Ábalos y de su gabinete para que dicha adjudicación se realizara con la mayor premura posible, y la disponibilidad de mascarillas fuera lo más rápida".

Al respecto, la UCO sostiene que Ábalos "mantenía relación directa, al igual que Koldo, con Aldama, quien fue el responsable de hecho de los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión, percibiendo por los mismos cerca de seis millones de euros, y que, según los indicios recabados, habría abonado presuntas contraprestaciones económicas tanto a Koldo como al propio Ábalos".

Los agentes también llaman la atención sobre el hecho de que, al analizar los dispositivos electrónicos intervenidos a Pardo de Vera, "parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado".

"Esta circunstancia ha conllevado recurrir al análisis de la información obrante en los terminales asociados a otros investigados en el marco de la presente causa", explican.