El tribunal del caso Pujol acepta que testifiquen Villarejo y la 'Policía patriótica'

La Audiencia Nacional resolverá en sentencia sobre la nulidad del caso Pujol que plantean las defensas por su contaminación con la Operación Cataluña, aunque ha aceptado in extremis que declaren como testigos el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros cuatro miembros de la llamada Policía patriótica.

La Sala que juzga al ex presidente catalán Jordi Pujol y a sus siete hijos, junto a una decena de empresarios, por el origen de la fortuna oculta en Andorra ha resuelto este miércoles las cuestiones previas alegadas por las defensas, que pidieron la nulidad de la causa por la operación Cataluña y la prescripción de buena parte de los delitos.

El tribunal ha aducido que no puede resolver acerca de la nulidad porque es una cuestión que requiere un "examen profundo" debidamente "contextualizado", pero para analizarla ha aceptado finalmente que declaren los agentes de la "policía patriótica", testifical que en su día rechazó.

Además de Villarejo, ante el tribunal comparecerán Eugenio Pino, director adjunto de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy y que fue condenado por revelar secretos de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresident, al entregar a la unidad de la UDEF que investigaba a la familia un pendrive con información robada.

Los otros tres testigos son los inspectores Bonifacio Diez y Celestino Barroso y el excomisario jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, a quienes los expropietarios de la Banca Privada d'Andorra (Barcelona) señalan por coaccionarles para que entregaran información financiera de los Pujol.

A raíz de esas testificales, el tribunal ha adelantado que decidirá en sentencia sobre la validez de determinada información incorporada en la causa, que las defensas consideran que procede del "pendrive" por el que fue condenado Pino.

La sala, que preside José Ricardo de Prada, ha explicado que ha decidido a última hora citar a la Policía patriótica porque los argumentos esgrimidos por las defensas le parecen "llamativos cuanto menos", pero ha advertido de que se ceñirá a aquellas cuestiones que son "esenciales" para la causa, por lo que no aceptará "un proceso (sobre la operación Cataluña) dentro del proceso".

Los jueces creen necesario escuchar esos testigos para valorar sobre las alegaciones de las defensas, que plantearon que la causa fue propiciada por las maniobras de la "policía patriótica" en su guerra sucia contra el independentismo, cuando en 2014 filtraron al diario El Mundo un extracto de cuentas de los Pujol en Andorra hasta provocar la carta de confesión del expresident.

Otras cuestiones que el tribunal ha decidido resolver en sentencia son la prescripción de los delitos, que debe estudiar "en profundidad", la pretendida inconcreción del blanqueo que señalan los abogados o la nulidad de las prórrogas de la investigación que las defensas cuestionan a partir de 2017.

Pro el contrario, la Audiencia Nacional sí ha descartado hoy que el juicio se celebre en la Audiencia de Barcelona, como habían pedido los Pujol, al considerar que el competente es su tribunal, puesto que una parte de las supuestas ilegalidades se cometió en el extranjero.