Tellado erige a Zapatero en "reina madre de la corrupción moral y económica del sanchismo"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este viernes que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es el "denominador común" de los escándalos que rodean al Ejecutivo y ha afirmado que es "la reina madre de toda la corrupción moral y económica del sanchismo".

En una intervención en la Junta Directiva del PP gallego, Tellado no ha ahorrado esfuerzos para poner calificativos el número dos del PP, Rodríguez Zapatero tiene ya "el agua al cuello" y "el cerco se estrecha sobre él", ha asegurado tras las informaciones por sus supuestas conexiones con directivos de la aerolínea Plus Ultra investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales, motivo por el que el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo lo ha citado en el Senado.

"¿Qué hacía reunido en un monte recóndito, sin cobertura, con un empresario oscuro que tres días después fue detenido por el escándalo de Plus Ultra? Se comunicaba con él a través de teléfonos opacos, prepago", ha dicho Tellado sobre Zapatero, al que ha preguntado si dará explicaciones, entre otras cuestiones, del dinero que ese empresario "ha pagado a las empresas de sus hijas".

Tellado ha aludido también al balance realizado por el presidente del Gobierno esta semana, al que se ha referido como el análisis "hecho por un marciano, por alguien que no tiene los pies en la tierra porque no puede pisar la calle y no sabe lo que ocurre en su país".

"No se puede estar más fuera de la realidad que Pedro Sánchez", ha incidido el dirigente del PP, que ha afirmado que si el presidente del Gobierno presentó el balance con tanta premura, antes de las elecciones en Extremadura de este domingo, es porque el resultado será "un desastre" y no tanto por un "mal candidato, el procesado Gallardo", ha aventurado, sino por el propio jefe del Ejecutivo y "por toda la corrupción que rodea al Gobierno".

Por este motivo ha censurado el contenido del propio balance, en el que Sánchez desgranó lo que constituyen algunos de sus principales proyectos, unas propuestas que "le rentan" a los españoles, según su intervención.

"Lo único que le renta (a los españoles) es mandar a la papelera de la historia al gobierno más corrupto e incompetente y que se ha convertido en una amenaza para la democracia en este país", le ha replicado este viernes Miguel Tellado.

De hecho, ha continuado, el próximo año que comienza en menos de dos semanas será muy importante, ya que "abrirá las puertas al escenario de un cambio político que está por llegar".

El primer paso, ha dicho, será todavía en este 2025, el próximo domingo, en las elecciones extremeñas, en las que los ciudadanos dirán a Pedro Sánchez lo que opinan de su "candidato de paja y procesado" y también lo que piensan "de su machismo y de sus ataques a la igualdad entre españoles; y de tanto ladrón, acosador, encubridor y de tanto enemigo de la democracia", ha continuado.

Después, ya en 2026, el PP se dedicará "a consolidar" la alternativa de gobierno al PSOE, ya que cuando lleguen al poder, algo que ha confiado en lograr cuando se celebren las próximas elecciones generales, su partido "restaurará todo lo destrozado por el sanchismo durante ocho años de mal gobierno".

"Conforme a todos los parámetros y exigencias"

Desde Bruselas y de madrugada, el presidente del Gobierno ha defendido la "pulcritud" de todos los rescates de aerolíneas durante la crisis del coronavirus, entre ellas las de la compañía Plus Ultra, después de las recientes detenciones de directivos de la empresa por un presunto caso de corrupción.

Preguntado sobre varias informaciones publicadas en medios que vinculan a Zapatero con el rescate durante la pandemia de la aerolínea Plus Ultra, Sánchez ha recordado que el dinero que se prestó a estas empresas se otorgó "conforme a todos los parámetros y exigencias" requeridos por el Tribunal de Cuentas.

"Es un debate recurrente, los rescates que han sido préstamos a las aerolíneas españolas y total pulcritud por parte, lógicamente, del Gobierno de España en esta cuestión", ha defendido Sánchez.

Con todo, el jefe del Ejecutivo ha detallado que no ha tenido ocasión de hablar con el ex presidente Zapatero, y ha recordado que lo que se ofreció a las aerolíneas "no fueron rescates, fueron préstamos" del Gobierno.

El Juzgado de Instrucción 13 de Madrid, de guardia, acordó este pasado sábado la libertad con medidas cautelares para los tres detenidos por el caso Plus Ultra, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días.

La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción 15 y continúa bajo secreto de sumario. Investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto al "uso indebido" de los 53 millones de euros concedidos en pandemia como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

Cuestionado sobre si considera una deslealtad que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, les haya exigido una crisis de Gobierno por los presuntos casos de corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE, ha respondido tajantemente: "No, no lo considero".

Sobre la posibilidad de reunirse con Díaz para calmar los ánimos del socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, Sánchez ha confirmado que ya ha mantenido una reunión con ella.