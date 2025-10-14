El Supremo rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado por fraude de ley y mantiene la cita con una revisión de las cautelares

El ex ministro José Luis Ábalos, en una de sus comparecencias ante el juez del Supremo por el caso Koldo.

El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha rechazado la decisión del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos de renunciar a su abogado, José Aníbal Álvarez, dos días antes de que tenga que volver a declarar como imputado al considerar que se trata de un fraude de ley, al tiempo que ha confirmado la citación para las 10:00 del miércoles, avisando además de que habrá una vistilla para revisar las medidas cautelares vigentes.

El magistrado aclara que, salvo que Ábalos designe otro abogado antes y que el mismo esté en condiciones de asumir su defensa, deberá acudir tanto a la suya como a la comparecencia del próximo jueves de su ex asesor ministerial, Koldo García, con Álvarez.

El Supremo responde de esta forma a la petición del ex ministro para que el Supremo le designara un abogado de oficio que le acompañara en la comparecencia del miércoles.