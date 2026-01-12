Sumar considera "un regalo inaceptable" la ayudas fiscales a caseros anunciado por Sánchez y rechaza apoyarlas

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha avanzado este lunes que el grupo plurinacional descarta apoyar el decreto ley anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conceder incentivos fiscales a aquellos propietarios de vivienda que no suban el precio del alquiler cuando renueven los contratos a los inquilinos.

Sánchez ha anunciado este lunes que el Gobierno enviará al Congreso un decreto ley con una bonificación fiscal completa en el IRPF para compensar a los caseros, de manera que con esa ayuda ganarían lo mismo que si incrementasen el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos.

Para el diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar el decreto, que también contempla medidas para regular el alquiler de habitaciones, se ha hecho "pensando en los rentistas". "Por tanto, no lo vamos a apoyar", ha dicho en declaraciones a los medios.

"Su propuesta es un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos", ha subrayado el diputado en un mensaje publicado en la red social X, donde también ha confirmado que la norma "no contará" con el apoyo de Sumar.

A renglón seguido, Ibáñez ha señalado que el único decreto que debería presentar Sánchez en la Cámara Baja es uno para frenar la "subida masiva" en los precios de alquiler que va a suponer la renovación de los contratos de casi 600.000 personas en España y que amenaza "la seguridad y el bienestar de la mayoría de familias".

Podemos llama a la movilización social

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha estallado contra las ayudas fiscales que ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aquellos propietarios de vivienda que no suban el precio del alquiler cuando renueven los contratos a los inquilinos.

"Esto es para que ardan las calles en movilización social", ha arremetido Belarra en la red social X tras conocerse la medida del Gobierno que se plasmará en un decreto ley junto a otras medidas para regular los alquileres por habitaciones.

En concreto, Sánchez ha anunciado que se concederá a los caseros una bonificación fiscal completa en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará lo que ganarían si incrementaran el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos.

Como ha ocurrido en anteriores ocasiones cuando el Gobierno ha propuesto bonificaciones a los propietarios, Belarra ha censurado la medida a través de la red social: "La solución del gobierno a la brutal crisis de vivienda es más regalos fiscales a los caseros. En serio, basta ya".

Montero dice que el Gobierno "no tiene perdón"

La eurodiputada del partido morado, Irene Montero, también se ha pronunciado en contra de la propuesta y ha llegado a decir que "lo del Gobierno con la vivienda no tiene perdón". "¿Bajar el precio del alquiler? No, su preocupación es que los rentistas no pierdan dinero", ha reprochado a través de la red social.

A renglón seguido, y en línea con Belarra, Montero ha dicho que con los "regalos fiscales" que propone el Ejecutivo, ya sea pagando el alquiler o con sus impuestos, paga la gente y "se enriquecen los mismos", y ha rematado: "Que ardan las calles".