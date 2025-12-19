Sumar afirma que la reunión de Sánchez y Díaz fue útil pero no concreta si hubo acuerdos

Fuentes de Sumar han calificado de "útil" la reunión que mantuvieron a principios de esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la que ésta volvió a pedir una remodelación del Ejecutivo, pero no concretan si hubo acuerdos sobre algún asunto.

El propio Sánchez ha desvelado esta madrugada desde Bruselas que se reunió con Díaz esta semana, en medio de la crisis entre ambos socios de coalición por los casos de presunta corrupción del PSOE y las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas.

Fuentes de Sumar aseguran que esta reunión fue útil, aunque no concretan el día, el lugar, ni si hubo acuerdos entre ambos líderes.

Las mismas fuentes explican que Díaz trasladó a Sánchez su preocupación ante la "gravedad" del momento y le planteó su propuesta para relanzar la legislatura, incluyendo la remodelación de Gobierno que la vicepresidenta pidió públicamente el pasado viernes y que el propio presidente descartó el lunes.

Además, la vicepresidenta instó a Sánchez en la reunión entre ambos a dar un impulso a la agenda social del Gobierno con medidas concretas, sobre todo en el ámbito de la vivienda, como la prórroga de los contratos de alquiler que vencen el próximo 31 de diciembre.

Este viernes hay prevista una reunión de bajo nivel entre el PSOE y los partidos que integran el espacio Sumar en el Gobierno, entre ellos IU, Más Madrid y los comunes.

En este caso no asistirán miembros del Ejecutivo, sino representantes de estas formaciones, entre ellos la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

En declaraciones a los medios en un acto en Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha encuadrado en la "normalidad" la reunión de este viernes entre representantes del PSOE y Sumar, y ha recalcado que el Gobierno de coalición "ha funcionado y va a seguir funcionando".