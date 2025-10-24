Los sistemas antidrones 'Crow' y 'Aracne': las nuevas tecnologías de defensa naval y terrestre españolas

La compañía tecnológica Indra ha mostrado su avanzada tecnología antidrón durante las maniobras conjuntas Atlas 25 que se han desarrollado del 20 al 24 de octubre en la provincia de Huelva. El ejercicio, que cuenta con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil, está sirviendo como escenario para poner a prueba los diferentes sistemas de neutralización ante potenciales ataques aéreos no tripulados, según ha informado la propia empresa en un comunicado oficial.

Durante estos ejercicios, que representan uno de los mayores despliegues de seguridad realizados en España en lo que va de 2025, se han analizado tanto los medios actuales como los desarrollos futuros en materia de defensa antidrones. Las maniobras también han servido para evaluar el grado de madurez de las diferentes tecnologías en las que trabaja la industria española de defensa, un sector estratégico que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años.

El papel de Indra ha resultado especialmente relevante al ser la única compañía que ha desplegado sistemas tanto en el componente naval como terrestre de las maniobras, demostrando así su versatilidad y capacidad para ofrecer soluciones integrales de defensa. "Indra se distinguió en las maniobras por contar con sistemas desplegados tanto en la componente naval de la maniobra, como en la terrestre", ha destacado la empresa en su comunicado.

En el ámbito marítimo, el sistema antidrón naval Crow de Indra ha jugado un papel fundamental durante los ejercicios. Equipado con radares de última generación y avanzados sistemas de defensa electrónica, este dispositivo se encargó de recopilar datos críticos sobre las amenazas detectadas. Esta información fue posteriormente integrada con la procedente de otros sistemas desplegados en tierra a través de la plataforma de mando y control desarrollada por la propia compañía, creando así una red de defensa coordinada y eficiente.

Por su parte, en el escenario terrestre, Indra demostró el rendimiento de su sistema Aracne, desarrollado en colaboración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Este sistema, que será entregado al Ejército español durante este mismo año 2025, destacó especialmente por su sistema de mando y control, capaz de fusionar información procedente de múltiples sensores, tanto propios como de terceros fabricantes, y por su precisión a la hora de identificar diferentes tipos de amenazas y seleccionar la respuesta más adecuada para cada situación.

Sala de control del sistema antidrones 'Aracne' durante las maniobras 'Atlas 25'. / M.G.

¿Cómo funcionan los sistemas antidrón?

Los sistemas antidrón, como los mostrados por Indra en las maniobras Atlas 25, combinan diferentes tecnologías para la detección, identificación y neutralización de drones hostiles. El proceso comienza con radares especializados y sistemas optrónicos que detectan la presencia de aeronaves no tripuladas incluso a grandes distancias.

Una vez detectada la amenaza, los sistemas de identificación determinan si se trata efectivamente de un dron y qué tipo de aeronave es, utilizando para ello bases de datos actualizadas y algoritmos de inteligencia artificial. Finalmente, en caso de confirmar una amenaza, estos sistemas pueden activar diferentes mecanismos de neutralización, desde inhibidores de frecuencia que cortan la comunicación entre el dron y su operador, hasta sistemas más directos como láseres o incluso contramedidas cinéticas.

La creciente sofisticación de los drones comerciales y su potencial uso con fines hostiles han convertido estos sistemas en una prioridad para las fuerzas de seguridad y defensa de todo el mundo, impulsando el desarrollo de tecnologías cada vez más avanzadas como las que Indra ha presentado en estas maniobras conjuntas realizadas en Huelva.

Proyección internacional: el muro antidrones europeo

Las capacidades antidrón de Indra trascienden el ámbito nacional y tienen una clara proyección hacia el contexto europeo de defensa. Hace apenas una semana, el consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, mantuvo un encuentro con el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, en el marco de la quinta Conferencia Europea de Defensa y Seguridad celebrada en Bruselas a principios de abril de 2025.

Durante esta reunión, De los Mozos trasladó al comisario la disposición de Indra para contribuir con su tecnología a la defensa del continente europeo, poniendo especial énfasis en el flanco este, donde se está considerando la posibilidad de desplegar un muro antidrones como medida de protección ante las crecientes amenazas en esa región.

El directivo destacó que la empresa cuenta con una solución tecnológica que permitiría el despliegue rápido de dicho muro, aprovechando la experiencia acumulada por Indra en el desarrollo e implementación de sistemas de defensa contra aeronaves no tripuladas en diferentes entornos operativos.

Cabe recordar que este ambicioso proyecto de un muro antidrones fue planteado inicialmente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su discurso sobre el Estado de la Unión Europea en septiembre de 2024. Sin embargo, por el momento sigue siendo una idea en fase de definición, sobre la cual los líderes europeos apenas han mantenido una primera discusión formal durante la cumbre informal celebrada en Copenhague el 1 de octubre de 2024.

Las próximas reuniones del Consejo Europeo, previstas para los próximos meses de 2025, serán determinantes para concretar los detalles técnicos, presupuestarios y operativos de esta iniciativa, en la que compañías como Indra podrían desempeñar un papel fundamental gracias a su experiencia y capacidad tecnológica en el ámbito de la defensa contra drones.