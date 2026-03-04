El secretario del Tesoro de EEUU acusa a España de "poner en peligro vidas estadounidenses"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha considerado "inaceptable" la negativa de España de permitir a las tropas estadounidenses el uso de las bases de Morón y Rota en el marco de la ofensiva y le ha acusado de "poner en peligro vidas estadounidenses".

Bessent ha afirmado este miércoles que ve "justificada" la "frustración" mostrada en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "La frustración del presidente Trump con el Gobierno español está justificada (...) Fue inaceptable durante el fin de semana que los españoles se mostraran tan poco cooperativos respecto a las bases estadounidenses y lo que podíamos hacer con nuestros aviones mientras comenzábamos a ejecutar la operación Furia Épica", ha aseverado durante una entrevista con la cadena de televisión CNBC.

En este sentido, ha afirmado que "todo lo que frene a Estados Unidos a la hora de sacar adelante esta guerra de la forma más efectiva posible pone en peligro vidas estadounidenses".