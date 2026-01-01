Sánchez viajará dos veces a EEUU este año y será anfitrión de la cumbre iberoamericana

Bruselas, donde los líderes de los Veintisiete deberán diseñar el nuevo presupuesto comunitario, volverá a ser el destino más recurrente de la agenda internacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2026, que incluye dos viajes a Estados Unidos y su papel como anfitrión de la cumbre iberoamericana.

Sánchez comenzará esa agenda internacional la tercera semana de enero asistiendo los días 20 y 21 en Suiza al Foro Económico Mundial de Davos, pero antes, el día 8, tiene previsto el ya habitual encuentro en Madrid con los embajadores españoles y ante los que suele plantear las prioridades de la política exterior para el nuevo año.

Un año en el que tendrá, al menos, dos desplazamientos a Estados Unidos, en septiembre y diciembre, y en los que coincidirá con el presidente de ese país, Donald Trump, con quien chocó en 2025 tras rechazar en la cumbre de la OTAN que España aumentará hasta el 5 % de su PIB el gasto en defensa.

El 22 de septiembre comenzará en Nueva York la semana de alto nivel con motivo de la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ante la que se prevé que intervenga Sánchez en representación de España después de que este año lo hiciera el rey Felipe VI.

El presidente estadounidense toma la palabra al inicio de las sesiones y, además, ofrece una recepción a los dirigentes que acuden a ella.

Cumbre de la OTAN en Turquía

Casi tres meses después, Sánchez viajará a Miami para estar presente los días 14 y 15 de diciembre en la cumbre de líderes del G20 que organizará Trump, quien ha asumido la presidencia de este foro pese a no haber asistido a la que tuvo lugar en Sudáfrica en 2025.

Con Trump se verá igualmente en la capital de Turquía, Ankara, el 7 y 8 de julio, fechas en las que está convocada la cumbre de la OTAN.

A Turquía volverá el presidente del Gobierno en noviembre para participar en la jornada reservada a los líderes en la cumbre del clima COP31, que se desarrollará del 9 al 20 de ese mes.

Días antes de esa cita, el 4 y 5 de noviembre, España albergará la 30 cumbre iberoamericana, que se celebrará en Madrid con el lema "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".

Una cumbre a la que el Gobierno otorga una gran relevancia al llegar a su trigésima edición y antes de la que se prevén casi una treintena de reuniones ministeriales, foros y encuentros preparatorios que se repartirán por varias autonomías.

En otoño, pero aún sin fecha fija, se reunirán en Portugal los jefes de Estado o de Gobierno del Med9, el foro que agrupa a los nueve países de la Unión Europea que comparten el Mediterráneo.

Negociaciones en Bruselas

Bruselas será, como es habitual, un destino repetido en la agenda de Sánchez, quien viajará a la capital belga el 12 de febrero para asistir a una reunión informal de los líderes de los Veintisiete organizada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En Bruselas se organizarán también las cuatro cumbres habituales de los Veintisiete de primavera (19 y 20 de marzo), verano (18 y 19 de junio), otoño e invierno, con fechas aún no comunicadas oficialmente en los dos últimos casos.

Entre los asuntos previstos a los que tendrán que hacer frente este año los jefes de Estado o de Gobierno de la UE está el diseño del denominado marco financiero plurianual (el presupuesto comunitario) para el periodo 2028-2034.

Chipre asume este 1 de enero la presidencia semestral del Consejo de la UE y organizará una cumbre informal de líderes el 23 y 24 de abril, como tiene previsto hacer también Irlanda en el segundo semestre del año, cuando le corresponderá esa presidencia rotatoria.

Junto a esa reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE, Irlanda organizará otra cumbre, la de la Comunidad Política Europea, que agrupa a los países de la UE y la gran mayoría del resto de países europeos que no forman parte del club comunitario.

Los integrantes de la Comunidad Política Europea tienen una cita meses antes en Armenia, ya que se verán el 4 de mayo en la capital de este país, Ereván.

Fuentes del Gobierno han informado a EFE de que no es descartable que, al igual que ha sucedido en 2025, a lo largo del año se incorporen a la agenda de Sánchez viajes a algunos países de África, Asia o América Latina.

Cita con Portugal en Huelva

En el capítulo de cumbres bilaterales, le corresponde a España organizar la que comparte con Portugal, que estaba previsto que se hubiera celebrado en Huelva en noviembre pero que se pospuso por razones de agenda.

Según las fuentes citadas, esa cumbre, presidida por Sánchez y el primer ministro portugués, Luís Montenegro, se convocará finalmente para el próximo 29 de enero en el monasterio onubense de La Rábida.

También es turno de España para acoger, cuando se decida, la próxima reunión bilateral con Polonia.

Sin embargo, Francia debe ser anfitriona de la siguiente cumbre entre ambos países (no se celebra desde 2023), al igual que Alemania (la última tuvo lugar en A Coruña en 2022), Rumanía (la única hasta ahora fue en Castellón ese mismo año), Italia (pendiente de organizar desde 2020) y Marruecos (después de que Madrid acogiera este diciembre la última reunión).

Continúa sin preverse por ahora recuperar la cumbre con Argelia (la última fue en 2018) pese a la normalización de las relaciones tras la crisis con este país por el cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental.