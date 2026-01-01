Sánchez defiende que la entrada en las Comunidades Europeas es "lo mejor que le ha pasado a España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves que Europa es "lo mejor que le ha pasado a España", en el marco del 40 aniversario de la entrada del país en las Comunidades Europeas, el antecedente directo de la Unión Europea (UE).

"Hace 40 años entramos en las Comunidades Europeas. Un anhelo de progreso y esperanza se convirtió en la mayor palanca transformadora de nuestro país. Defendamos el mayor proyecto de paz y solidaridad. Europa es lo mejor que le ha pasado a España", ha señalado Sánchez en su cuenta de la red social X.

De forma parecida se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha destacado que una España "fuerte y democrática" sirve para reforzar a la Unión Europea.

"Hace 40 años España entró en las Comunidades Europeas. Reforzábamos Europa y Europa nos dio solidaridad y progreso. Hoy, una España fuerte y democrática supone una Europa fuerte y democrática. Por eso, trabajamos por una Europa unida, potente y que dé una salto de soberanía", ha expresado Albares en su cuenta de X.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recordado este jueves los cuarenta años de la adhesión de España a la Unión Europea (UE), un acontecimiento que ha calificado como "un hito en la unidad europea".

"La historia reciente nos había separado, pero escogisteis un futuro democrático, y regresasteis a vuestra casa, en el corazón de Europa. Ha sido un viaje increíble", ha subrayado Von der Leyen en un mensaje institucional.

España ingresó el 1 de enero de 1986 en las Comunidades Europeas, compuesta por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

Desde entonces, España ha presidido en cinco ocasiones el Consejo de la UE que, de forma rotatoria, cada seis meses, van ocupando los distintos estados miembro. La primera vez que esto ocurrió fue en el primer semestre de 1989 y la última en el segundo semestre de 2023. Entre medias, España ostentó la presidencia de turno en el segundo semestre de 1995, en el primer trimestre de 2002 y en el primer semestre de 2010.

Más de 150.000 millones en fondos de cohesión

En estos 40 años, España ha recibido más de 150.000 millones de euros de fondos de cohesión, es decir, las ayudas que facilita la UE para reducir las disparidades económicas y territoriales de los estados miembro.

Esto se ha traducido, entre otras cosas, en la construcción de infraestructuras públicas -como los 6.700 millones recibidos desde 2007 para infraestructuras ferroviarias de alta velocidad-, los más de 7 millones de hogares que han obtenido acceso a banda ancha o las cerca de 150.000 empresas que se han beneficiado de estos fondos.

España también ha recibido más de 35.000 millones de euros del Fondo Social Europeo, el principal instrumento con el que la UE apoya la creación de empleo, ayuda a las personas a conseguir mejores puestos de trabajo y garantiza oportunidades laborales más justas para toda la ciudadanía de la UE. Los fondos recibidos por España han llegado a más de 32 millones de personas en este periodo, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal.

El progreso económico constante que ha supuesto para España su entrada en la UE, con el acceso al mercado único y desde 2002 al euro, ha permitido que el PIB se haya más que duplicado en estos 40 años. La adhesión trajo consigo nuevas posibilidades de empleo, lo que ha provocado que el empleo total haya pasado de 10,8 millones de puestos de trabajo que había en 1986 a 21,1 millones en 2024.

Los acuerdos comerciales y de acceso preferencial que la UE mantiene con casi 80 países --a los que próximamente podría sumarse el Mercosur-- han posibilitado el incremento de las exportaciones de bienes de España. Así, han pasado 12.600 millones de euros en 1986 (4,9 % del PIB) a 141.500 millones de euros en 2024 (8,9% del PIB).

Asimismo, más de 200.000 estudiantes españoles han tenido la oportunidad de cursar sus estudios en otros estados miembro de la UE gracias al programa Erasmus, creado en 1987 e impulsado por el entonces comisario Manuel Marín.