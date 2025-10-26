Sánchez culpa a Feijóo y Abascal de que Mazón siga al frente de la Generalitat

El jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha responsabilizado este domingo a los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a Vox, Santiago Abascal, de que Carlos Mazón siga al frente de la Comunidad Valenciana, pese a su gestión "negligente" de la dana.

En la clausura de unas jornadas del PSOE en León, Sánchez ha dicho que hace un año la "negligencia de uno causó una auténtica tragedia", pero ha añadido que un año después el hecho de que Mazón continúe como presidente de la Generalitat tiene dos responsables: su jefe político, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, Abascal.

Y ha tachado de "indecente para los valencianos y para los familiares de las víctimas de la dana" el apoyo que, según ha insistido, siguen prestando Feijóo y Abascal a Mazón.

Tres protestas por proyectos pendientes

Una protesta contra la paralización del proyecto del soterramiento del tren a su paso por San Andrés del Rabanedo, otra por la llegada del tren de Feve a León capital y una tercera por la autonomía leonesa han recibido este domingo al presidente del Gobierno.

Son las reivindicaciones más recurrentes de la provincia de León y han reunido a unas cien personas en el exterior del Palacio de Exposiciones de la capital, donde este domingo se celebra un acto de precampaña del PSOE para apoyar la candidatura de Carlos Martínez a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.