Sánchez celebra dos años de legislatura decidido a llegar al final pese a Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó este domingo a los dos años desde su última investidura decidido a agotar la legislatura pese a que Junts, que resultó clave para que fuera nombrado de nuevo jefe del Ejecutivo, haya decidido retirarle su apoyo.

Con tal motivo, el presidente del Gobierno difundió un vídeo en X en el que repasó sus logros y dijo que el suyo es el Gobierno que “defiende las cosas que realmente le interesan a la gente de a pie” y ha dejado claro que van a seguir hasta agotar este mandato.

El 16 de noviembre de 2023, casi cuatro meses después de las elecciones generales de ese año, Sánchez consiguió la mayoría absoluta del Congreso para renovar su cargo y mantenerse en el Palacio de la Moncloa.

Lo logró tras una serie de negociaciones con varios grupos parlamentarios que le permitieron obtener el respaldo de los diputados de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, BNG y Coalición Canaria (179 en total) frente a los del PP, Vox y UPN (171).

Junts se abrió al acuerdo tras garantizar Sánchez una amnistía que fue aprobada en el Congreso pero de la que aún Puigdemont no se ha podido beneficiar. Ese hecho es una de las claves por las que, dos años después, Junts ha decidido dar por roto de forma irreversible el acuerdo con el PSOE.

El partido de Puigdemont habla de más incumplimientos, como el traspaso a Cataluña de la competencia en materia de inmigración, el uso del catalán en las instituciones europeas, la no publicación de las balanzas fiscales o la falta de inversiones.Pero la decisión se ha adoptado también desde el punto de vista de la estrategia política ante el auge de Aliança Catalana.

En el debate de su última investidura, Sánchez garantizó que cumpliría los acuerdos a los que había llegado con los distintos partidos, y la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ya le advirtió de que lo hiciera y no tentara a la suerte.

Ahora ha llegado una ruptura en la que hay voces, como la del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que reconocen públicamente que ha influido también todo lo ocurrido con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que encabezaba en nombre de los socialistas los contactos con Puigdemont.

Cerdán sigue en prisión por el caso Koldo, y su salida del PSOE marcó uno de los momentos más difíciles de Sánchez en estos dos últimos años, con una comparecencia en la que pidió perdón por haber confiado en él, como antes ya lo había hecho por haber depositado igualmente su confianza en José Luis Ábalos.

Pero aseguró que eso no iba a afectar a su determinación de continuar la legislatura, de seguir, como dijo, al frente del PSOE como “capitán del barco” que no se desentiende en momentos difíciles.

Lo piensa hacer incluso sin poder aprobar unos nuevos presupuestos en toda la legislatura, tal y como él mismo ha asegurado, pero sin dejar de garantizar que sudaría la camiseta por lograr la aprobación de unas nuevas cuentas del Estado y de muchas otras iniciativas.

Entre ellas, las que cree que pueden hacer frente al que considera el principal problema de los españoles: el acceso a la vivienda. Tampoco afectan a su objetivo de culminar la legislatura otras cuestiones que están en los tribunales como el juicio al fiscal general del Estado o los caso en los que están siendo investigado su hermano y su mujer

En el Gobierno sólo ven posible una abrupta interrupción de su mandato si prosperara una moción de censura, pero la consideran una hipótesis muy lejana porque, pese a la decisión de Puigdemont, el paso de apoyar una iniciativa de ese tipo junto al PP y Vox les pasaría factura electoral.