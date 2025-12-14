Sánchez asegura que "merece la pena gobernar" y asegura que actúan "con contundencia" contra la corrupción y el acoso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en Cáceres.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró hoy que "gobernar es un honor" y que el PSOE actúa con "contundencia y transparencia" contra la corrupción y el acoso sexual, en respuesta a los escándalos que afectan a las filas socialistas.

En un acto público durante la campaña para las elecciones extremeñas, Sánchez descartó el adelanto electoral que le reclama el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y pidió hoy que se respeten los resultados electorales y aseguró que a los españoles "les renta" tener un Gobierno progresista.

Asimismo, el líder del PSOE afirmó que, a pesar de la polarización y los casos de corrupción y acoso que afectan al PSOE, gobernar "es un honor, es dar la cara, afrontar los problemas, dar soluciones y optar por la verdad aunque duela".

Sánchez ha admitido que ante los casos de acoso sexual en el PSOE se pueden haber "cometido errores", pero ha subrayado que "merece la pena gobernar, aunque sea en estas circunstancias" porque "a los españoles les renta este Gobierno".

"Habremos cometido errores, como todos. Pero siempre tenemos que recordar lo importante, y es que todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del Partido Socialista Obrero Español. Todos ellos", ha asegurado.

Sánchez ha recalcado que el PSOE actúa con "contundencia" ante casos de acoso o corrupción, a diferencia del PP por su "connivencia" con los casos que les ocupan. "Somos los primeros en poner en pie este protocolo y lo hacemos con contundencia y con transparencia. Al igual ocurre con la corrupción, que es una traición al Partido Socialista y a nuestros principios. Nosotros actuamos con contundencia y extirpamos de raíz ese caso, mientras que en la derecha lo que vemos es la connivencia", ha criticado.

El presidente se ha preguntado si "merece la pena gobernar, aunque sea en estas circunstancias", para responderse que "por supuesto que sí". "A los españoles les renta este Gobierno: les renta a los jubilados con subidas de pensiones; a los jóvenes por las becas; a los trabajadores con la subida del SMI; a las mujeres que sufren violencia de género porque defendemos sus derechos y no damos un paso atrás", ha subrayado.

Críticas al presidente de la Conferencia Episcopal

Por otro lado, se ha dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello --quien ha pedido una moción de censura, una de confianza o adelantar las elecciones-- y Sánchez le ha espetado que respete el resultado electoral de las elecciones "aunque no le guste", porque "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó con la democracia".

Al mismo tiempo, el presidente del Gobierno le ha invitado a Argüello a presentarse a las elecciones con la asociación Abogados Cristianos. "Cuando gobierna la derecha no dice que se adelanten las elecciones ni que haya moción de censura ni de confianza. Al contrario, lo que quiere es que se respete los cuatro años de legislatura", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado a Feijóo por pedir un adelanto electoral. "No entiendo muy bien por qué el señor Feijóo pide elecciones todos los años si, según él, pudo ser presidente y no lo fue porque no quiso", ha señalado.