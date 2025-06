Sánchez arremete contra Aznar por insinuar que podría "alterar unas elecciones generales"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este domingo al ex presidente José María Aznar de "deslegitimar los resultados electorales y, por ende, al Gobierno de España", y ha asegurado que "sólo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan", después de que en una entrevista el ex líder popular mencionara la capacidad de Sánchez para "alterar unas elecciones generales".

"Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?. No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen", ha expresado Aznar en un momento de la entrevista con El Mundo.

En respuesta, a través de su cuenta de X, Sánchez ha expresado que desde el PP están "siempre igual". "Solo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan", ha apuntado, para añadir que su estrategia es la de "deslegitimar los resultados electorales y, por ende, al Gobierno de España".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, también se ha referido a la misma entrevista de Aznar, al que ha llamado "psicópata".