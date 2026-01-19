Salvador Illa estará un día más en la UCI y todo apunta a que sufre una patología inflamatoria

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, estará un día más en la UCI antes de pasar a planta y, a la espera de acabar de afinar el diagnóstico, todo apunta a que el origen de los síntomas que padece es una patología inflamatoria, según el gerente del hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar.

Illa está ingresado en este hospital barcelonés desde el pasado sábado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores.

En declaraciones a Catalunya Ràdio este lunes, Salazar ha dicho que "lo más prudente es que hoy seguro que esté en la Unidad de Cuidados Intensivos y que pueda pasar mañana" a planta.

El gerente de Vall d'Hebron ha señalado que, a la espera de poder afinar el diagnóstico en las próximas horas y tras haber descartado enfermedades más graves, "todo apunta" a que el causante de los síntomas que sufre el president sea "un proceso inflamatorio".

"Para tranquilidad de todos y del paciente todo apunta a que sea un cuadro inflamatorio", ha señalado Salazar.

Como la analítica de anoche seguía apuntado a esta orientación diagnóstica, Salazar ha explicado que se inició un tratamiento antibiótico "por la posibilidad de que -la posible inflamación- esté causada por una infección localizada en la zona lumbar".

Una hipótesis que se afinará una vez se tengan los cultivos de las diferentes muestras extraídas al president para su análisis.

El gerente de Vall d'Hebron ha explicado que Illa comenzó a tener fiebre esta pasada noche, lo que refuerza la hipótesis de una infección.

En todo caso, Salazar ha asegurado que el president ha pasado una "buena noche, con el dolor controlado".

El gerente de Vall d'Hebron ha apuntado que el equipo médico podría comunicar esta tarde el diagnóstico definitivo.

Por ahora, se mantiene la previsión de que Illa esté dos semanas ingresado, en las que deberá someterse a un tratamiento de rehabilitación que le permita recuperarse del déficit motor que presenta en las piernas.

En todo caso, Salazar no ha cerrado a la puerta a que esta previsión pueda variar en los próximos días: "Cuando tengamos diagnóstico y veamos cómo evoluciona, pues ojalá pueda estar menos días -ingresado- y seguir el tratamiento de forma domiciliaria", ha afirmado.

En este proceso de recuperación, el líder del PSC tiene a favor que no sufre otras patologías, ha añadido Salazar.