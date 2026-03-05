Los Reyes reciben a los Grandes Duques de Luxemburgo, de viaje oficial en España

Don Felipe y doña Letizia y los grandes duques de Luxemburgo Guillermo V y Stéphanie Marie, este jueves en Madrid.

Do Felipe y doña Letizia han recibido este jueves en la Plaza de la Armería del Palacio Real a los Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, en el inicio de una visita oficial a España, que servirá para fortalecer la relación entre ambos países que goza ya de "un excelente nivel de interlocución".

Esta visita se produce después de que, en octubre de 2025, el entonces príncipe Guillermo de Luxemburgo se convirtiera en nuevo Gran Duque de Luxemburgo.

Es, por tanto, una visita de presentación similar a la que hicieron los reyes Felipe y Letizia a Luxemburgo en noviembre de 2014, después de ser proclamado rey Felipe, en junio de 2014.

Los Grandes Duques de Luxemburgo han sido recibido por los Reyes en la Plaza de la Armería, donde se han escuchado los himnos de sus respectivos países.

Posteriormente, el Rey y el Gran Duque han pasado revista a la Guardia Real, mientras que la reina Letizia y la archiduquesa Stéphanie atravesaban el patio conversando.

Tras reunirse nuevamente, los cuatro han subido por la escalinata del palacio mientras los reyes de España explicaban a sus invitados algunos detalles del edificio.