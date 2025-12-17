El Rey recuerda a los nuevos fiscales su compromiso con la "ética" y el "Estado de Derecho"

Felipe VI, flanqueado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños; la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló y la fiscal General del Estado, Teresa Peramato.

Felipe VI ha dado la bienvenida a la nueva promoción de fiscales recordándoles que deberán guiarse en su nueva tarea por la "ética profesional" y el "Estado de Derecho".

Así se ha pronunciado el Rey en la entrega de despachos a los fiscales de la 63° promoción, la primera que tiene lugar tras el cese de Álvaro García Ortiz por la condena a dos de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por revelar secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Recordad siempre los principios constitucionales que os guían, que os soportan y sustentan en vuestras decisiones: vuestro trabajo tendrá un impacto real en la sociedad y exigirá de vosotros gran sensibilidad, gran prudencia, ética profesional y un hondo compromiso de servicio público", ha dicho. "Esto no hay que olvidarlo nunca, esto nos vincula a todos", ha añadido.

Don Felipe ha subrayado que se trata de "un compromiso con los ciudadanos y con el Estado de Derecho". "Qué es lo que da sentido a vuestro ejercicio profesional", ha enfatizado.

También ha querido hacer hincapié en que ahora no solo tendrán la "oportunidad de crecer" sino que tendrán que "afrontar retos complejos" contribuyendo con su trabajo a "numerosos ámbitos" donde marcarán "una diferencia tangible".

"Vendrán decisiones importantes, situaciones exigentes, proyectos relevantes y también logros personales y colectivos", ha indicado.

Felipe VI les ha animado a "mirar hacia delante con ilusión, con confianza y con el convencimiento de que todo lo adquirido será la base sólida de una carrera prometedora".

Asimismo, ha querido destacar el "esfuerzo y dedicación" que les ha llevado a ser fiscales, "superando cada paso con solvencia, madurez y demostrando, no solo conocimientos técnicos, sino responsabilidad, criterio y valores".

De igual forma, ha extendido su reconocimiento a las familias de los nuevos fiscales y a sus preparadores. Y ha concluido deseándoles éxito en sus nuevos destinos. "No hay destino malo", ha añadido.

Peramato: "La Fiscalía necesita de vuestra mirada de renovación"

Al acto han asistido también la fiscal general del Estado, Teresa Peramato; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Isabel Perelló; y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo.

Peramato ha iniciado su discurso expresando en nombre de toda la Fiscalía su "más profundo y sincero agradecimiento a su majestad el Rey por su presencia". Según ha recalcado, que el jefe del Estado presida la entrega de despachos le otorga al acto "una especial trascendencia y significación": "Es la demostración de la relevancia del Ministerio Público en cuanto garante de la legalidad y defensor de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas".

Tras agradecer también al ministro de Justicia, la jefa de la Fiscalía se ha dedicado a celebrar a los nuevos fiscales. "Queridos compañeros y compañeras, hoy culmináis un largo camino de estudio, de sacrificio y perseverancia", ha señalado, para luego reconocer también el apoyo de los familiares que les han acompañado.

"Desde este momento formáis parte de la Fiscalía española, una Fiscalía que necesita de vuestra juventud, de vuestra energía y de vuestra mirada de renovación", ha añadido Peramato.

La fiscal general ha recordado a los jóvenes que a partir de este miércoles son "la voz de quienes la tienen minorada, el amparo de quienes sufren". Y ha incidido en que "detrás de cada expediente, de cada juicio, detrás de cada guardia y procedimiento hay personas con historias, con sufrimientos y con esperanzas".

En este sentido, ha subrayado que es esa "dimensión humana" la que hace "acertiva" la labor de los fiscales, siempre bajo los principios del Ministerio Público. Así, ha invitado a los jóvenes a dar los primeros pasos en la carrera "con humildad, pero también con grandeza". "Hoy damos la bienvenida a una nueva promoción de fiscales que a partir de ahora van a ser los protagonistas de la defensa del Estado de Derecho", ha manifestado.

El acto ha supuesto la clausura del curso selectivo de acceso a la carrera fiscal y ha concluido con la entrega de despachos a los 76 nuevos integrantes, 75% mujeres, una tónica habitual en las últimas promociones fiscales. La media de edad es de 29 años y el 15% son beneficiados de las becas Seré del Ministerio de Justicia, según datos de la Fiscalía.

La directora del Centro de Estudios Jurídicos, Laura Cambero, ha celebrado "lo que supone hoy: la culminación de una etapa esencial". "Pasáis a formar parte de la carrera fiscal", ha trasladado a los nuevos miembros del Ministerio Público.

Lidia Ojeda, número uno de la promoción, se ha dirigido a las autoridades y a sus compañeros. "Después de años de sacrificio y esfuerzo somos fiscales. Cumplimos nuestros sueños", ha manifestado.