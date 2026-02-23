Podemos replica a IU que apoyará candidaturas amplias si hay una meta en común: "Las alianzas caerán por su propio peso"

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha respondido a la advertencia lanzada por el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, --quien ha señalado que quien no se sume al nuevo proyecto de unidad de la izquierda "se arrinconará para siempre"--, asegurando que su formación seguirá trabajando para "articular y tejer las candidaturas más amplias, más plurales posibles" y que, ante objetivos "claros", "las alianzas caerán por su propio peso".

Maíllo ha advertido este lunes en un desayuno informativo que quien "se quede fuera del carril" -en referencia a la reedición de la alianza entre IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes- podría quedar políticamente relegado. Estas palabras llegan después de que el propio Fernández marcara distancia la pasada semana respecto a una eventual "Sumar 2.0", al considerar que no tiene sentido integrarse en una coalición en esos términos.

Por su parte, el dirigente morado ha evitado entrar en la polémica con el dirigente de IU y ha defendido que la construcción de candidaturas debe sustentarse en un programa compartido y en metas concretas. "Si se prioriza ese objetivo común, las alianzas van a caer por su propio peso", ha sostenido.

Fernández ha señalado que, a su juicio, "se está hablando demasiado del quién y no se está hablando de lo que es absolutamente fundamental, que es el para qué", insistiendo en que el debate no debe centrarse en las siglas sino en las políticas a impulsar.

En este sentido, ha recalcado que la prioridad debe ser "mejorar la vida de la gente", citando como ejemplos la bajada del precio de la vivienda, la reducción del coste de la vida y el refuerzo de los servicios públicos.

Asimismo, ha afirmado que "la semana pasada se demostró que en España hay ganas de izquierda, hay ganas de votar a la izquierda y hay ganas de que haya una izquierda fuerte y transformadora", y ha subrayado que Podemos estará "como ha estado siempre" trabajando por esa articulación amplia del espacio progresista.