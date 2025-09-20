Reabre la terminal 2 del Aeropuerto de Dublín tras varias horas cerradas por un equipaje sospechoso

El Aeropuerto de Dublín reabrió este sábado su Terminal 2 después de haber sido evacuada durante varias horas como medida de precaución tras recibirse una alerta de seguridad por un equipaje sospechoso, según informó el nodo aéreo irlandés en redes sociales.

"El Aeropuerto de Dublín confirma que la Terminal 2 ha recibido el visto bueno", escribió el aeródromo dublinés en la red social X a las 13:50. Del mismo modo, informó que los pasajeros podrán volver a acceder a la terminal en breve y se espera que los vuelos se retomen en la próxima media hora. Igualmente, advirtió de que "es posible que continúen algunas interrupciones temporales durante el resto del día" y recomendó a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas para recibir actualizaciones.

En una publicación anterior, el Aeropuerto de Dublín confirmó que había evacuado su Terminal 2 como medida de precaución que, de acuerdo con la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ se habría llevado a cabo tras recibir una "alerta de seguridad" alrededor de las 11:30. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la naturaleza de esta alerta.

La Policía irlandesa (Garda) también confirmó en X la presencia de agentes en la "escena de un incidente" en la Terminal 2 del aeropuerto e indicó que el acceso de vehículos a ambos extremos del recinto estaba restringido. Igualmente, imágenes en redes sociales mostraron cómo miles de personas aguardaban esta mañana en el exterior del complejo aeroportuario.

El incidente se produce en una jornada de caos en los aeropuertos europeos, después de que un ciberataque durante la noche del viernes afectase a una de las empresas proveedoras de los sistemas de facturación y embarque, causando retrasos y cancelaciones en los aeródromos de Bruselas, Berlín o el de Heathrow, en Londres, a lo largo de la mañana. Sin embargo, el Aeropuerto de Dublín especificó en X que la evacuación de su Terminal 2 es un incidente que no tiene relación con el ciberataque. "Por separado, un problema de software a nivel europeo está causando impactos menores en los aeropuertos hoy, incluido el de Dublín y el de Cork", escribió.