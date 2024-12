Puente lamenta que España "baile al son de Ayuso" y critica su "protección mediática"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que es "terrible" el nivel de "toxicidad" que, a su juicio, tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha lamentado que el país y algunas instituciones como el Tribunal Supremo "bailen al son" que marca la dirigente popular.

Así lo ha expresado este viernes en una entrevista en Onda Cero al ser preguntado por la citación judicial del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En concreto, Puente ha apuntado que las investigaciones tanto al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la del fiscal general surgen desde que se descubre que la pareja de Ayuso ha cometido presuntamente un delito fiscal.

"A partir de ahí, el país lleva bailando al sol que marca Ayuso, incluidos el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado, juzgados, etc y todo por no hacer lo que sería coherente en cualquier democracia cuando sucede un hecho de estas características, que es asumir la realidad", ha sostenido el ministro.

Por ello, Puente considera que el nivel de "toxicidad" al que ha llegado Ayuso y el del que "le escribe el guión", en referencia a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, es "terrible" y ha llevado a nueve meses "de locura".

Sánchez es el objetivo

De hecho, en relación a la presunta filtración de García Ortiz, Puente ha remarcado que lo único que se hizo fue "aclarar un bulo" y que el "secreto tremendo" que se desveló es que la propuesta de acuerdo no partía del fiscal, sino de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. "Todo el país está dándole vueltas a un correo en el que lo único que se desvela es que las partes pactaban y lo propuso el acusado de delito fiscal", ha remachado.

Aun así, el ministro socialista cree que a quien se busca verdaderamente con esta investigación no es al fiscal general, sino a Pedro Sánchez. "Pero no puedo evitar pensar que esto está sucediendo porque en este país hay personas que se creen intocables, que tienen una protección de un ecosistema mediático bestial y que tienen también, en este caso, un acompañamiento de instituciones del Estado que me parece absolutamente inaceptable", ha reprochado.

Preguntado por la posibilidad de que finalmente García Ortiz fuese declarado responsable de delito, Puente ha dicho que "obviamente tendrá que tomar las decisiones que se corresponden cuando a uno le hallan responsable de un delito".

El ministro de Transportes ha señalado que la presidenta madrileña tendría que plantearse no puedo estar con "un defraudador" y ser "al mismo tiempo la presidenta de la Comunidad de Madrid". "Hacer eso, o dejar de ser presidenta de la Comunidad de Madrid", ha finalizado.