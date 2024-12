El PSOE y el PP celebran la llamada a la serenidad del Rey

El PSOE y el PP celebraron el llamamiento a la serenidad y a la búsqueda de consensos en beneficio del bien común que realizó el rey Felipe durante el discurso de Navidad aunque ninguna de las dos formaciones se han pronunciado sobre la responsabilidad que tienen sobre lo que don Felipe calificó como la "atronadora contienda política".

El PSOE, en boca de su presidenta, Cristina Narbona, se ha sumado al llamamiento que el rey Felipe VI hizo a frenar el ruido en el debate político, en un discurso de Nochebuena en el que defendió que la sociedad española está pidiendo serenidad ante la "atronadora" contienda política.

"Es necesario que ese ruido cese y podamos así escuchar la demanda de serenidad que nos llega desde la ciudadanía y que podamos también escuchar y hacer frente a los problemas más importantes que preocupan a los españoles y a las españolas", ha apuntado Narbona.

En declaraciones remitidas a la prensa, el Partido Socialista ha aplaudido el mensaje navideño del monarca, destacando su compromiso con el Estado de derecho, el bien común, la solidaridad o el consenso.

Ante la petición del rey Felipe VI de atender a los afectados por la riada y de que las ayudas lleguen a todos, ha destacado el compromiso de los socialistas con una recuperación "lo más rápida posible" y con mejorar la capacidad de previsión y respuesta ante fenómenos extremos que serán más graves por el cambio climático.

La presidenta del PSOE ha elogiado además el discurso del rey en lo referente a la inmigración y su defensa de un tratamiento basado en la dignidad y la integración, que a su juicio diferencia claramente a Felipe VI "de algunos discursos xenófobos que hoy proliferan y que solo pueden causar más tensiones sociales".

"Ese reconocimiento de su dignidad, junto con la lucha incansable contra las mafias que trafican con los inmigrantes y la colaboración con los países de origen y de tránsito son los elementos básicos que compartimos, sin ninguna duda", ha recalcado.

A la preocupación del monarca por los problemas de vivienda, Narbona ha replicado apuntando que la "prioridad máxima" del Gobierno en esta legislatura es el acceso a la vivienda "en condiciones de accesibilidad".

Los socialistas han elogiado además la adhesión del rey a los principios del multilateralismo y a la integración europea en un contexto geopolítico dramático, o su confianza en el futuro por la juventud o "por la buena marcha de nuestra economía"

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el discurso que ha dado el Rey Felipe VI y ensalza su "reconocimiento" a la solidaridad del pueblo español y su "reivindicación del bien común como principio rector en política".

"Celebro el discurso del Rey. Su reconocimiento a la solidaridad del pueblo español, su reivindicación del bien común como principio rector en política, y su defensa de la Constitución. La monarquía parlamentaria cierra otro año ejemplar al servicio de los españoles. Y a su lado", ha asegurado Feijóo.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha celebrado el discurso de Nochebuena del rey, Felipe VI, que considera el "más cercano" de su década de reinado y que los populares siente como propio.

"Sólo a quienes rechazan el bien común, la solidaridad y la serenidad puede disgustarles un mensaje así", ha afirmado Gamarra en declaraciones remitidas por el PP a los medios este miércoles, día de Navidad.

Del mensaje del rey ha valorado el homenaje a los afectados por las riadas y que expusiese la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones y de que las ayudas lleguen. Gamarra ha destacado que Felipe VI conoce la catástrofe "de cerca porque ha estado en todo momento a su lado".

Ha elogiado además el "profundo conocimiento de la realidad española" del monarca y que recordase los principales desafíos del país como son la vivienda, la exclusión social o la inmigración.

También ha celebrado que el rey llamase a impedir que la diversidad derive en la negación de la existencia de un espacio compartido, porque como claman los populares "España somos todos".

"Celebramos este discurso y lo sentimos como nuestro y nos enorgullece que el jefe del Estado lidere la defensa de nuestros mejores valores", ha afirmado Gamarra, que ha destacado el "inquebrantable" compromiso de Felipe VI y su "ejemplaridad" al frente de una Corona "cada vez más transparente e imbuida de la realidad de los españoles".

Los populares han expresado además su "vocación de contribuir a la concordia", que consideran el cimiento de la convivencia que inspiró la Constitución de 1978, "su espíritu y su letra", así como el proyecto europeo.

Sumar lo califica de "decepcionante"

Sumar ha calificado el discurso del Rey Felipe VI de "decepcionante" y critica que esté "derechizado" y, entre otras asuntos, le afean que señale la migración como problema y que no mencione la violencia machista o las agresiones sexuales.

"El discurso del Rey ha sido un discurso decepcionante y derechizado. La dana no fue un problema de coordinación entre administraciones, sino de negacionismo climático y negligencia política. Señalar a la migración como problema es grave. No mencionar la violencia machista o las agresiones sexuales lo es más", apuntan desde la cuenta de la formación en X.

Además, reprochan que hable de la vivienda sin hacer referencia a "una sola de las demandas de las movilizaciones de estos meses" y que se haya centrado en el rentismo. "Lo que hace falta es parar la especulación", clama la formación.

Para Podemos, "este Rey ya no es nada más que el proyecto deprimente de la derecha española. Qué pereza", ha señalado en la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra.

Para la formción morada, el Rey representó "únicamente" al proyecto "caduco y deprimente" de la derecha española y, en este sentido, ha reprochado al monarca que cada día parezca más "un diputado de Vox que el jefe del Estado", asegurando que sus palabras fueron las del "máximo representante de la ultraderecha". Así lo ha expresado la secretaria de Discurso, Acción Institucional y portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, quien ha sido la encargada este miércoles de hacer una valoración del discurso que ha calificado como "preocupantemente reaccionario" en materia de migraciones, "cómplice" con el genocidio que Israel está cometiendo contra Palestina, debido a que Felipe VI no lo mencionó, y con "ausencias muy significativas", como la lucha contra la desigualdad.

Criticas de Junts y ERC

El presidente de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que no vio este lunes por la noche el tradicional Mensaje de Navidad del rey Felipe VI porque cree que lo que diga el Monarca es "absolutamente irrelevante y falto de credibilidad" y ha cargado contra aquellos "ilusos enterradores" que dan por muerto el proceso independentista.

"No lo miramos porque lo que diga el Rey, si no empieza pidiendo disculpas por lo que hizo el 3 de octubre y a partir del 3 de octubre (de 2017), no nos merece ninguna importancia, porque es absolutamente irrelevante y falto de credibilidad", ha añadido.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que no vio este martes por la noche el tradicional Mensaje de Navidad de Felipe VI, pero ha dicho que el monarca "no está habilitado en ningún caso para pedir a los otros hacer menos ruido cuando él ha contribuido más que nadie", en alusión a que el Rey lamentó que la contienda política sea a veces atronadora.

Lo ha dicho este miércoles en el cementerio barcelonés de Montjuïc durante la ofrenda anual de ERC ante la tumba del expresidente de la Generalitat republicana, Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933.

Ha criticado que sea Felipe VI el que pida conciliación y menos ruido a los partidos: "Un Rey que el 3 de octubre de 2017 aplaudía las palizas que la policía había dado a los votantes del 1-O".

El PNV ve "idílica" la visión del Rey de la Constitución

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado la visión "idílica" que el rey tiene de la Constitución y ha lamentado que no haya intentado durante su reinado que la monarquía fuera "útil".

Ha recordado además la existencia de la "nación vasca" y ha advertido que "decir que en el Estado español hay una única nación es negar lo incuestionable".

Esteban ha valorado este miércoles a través de una nota el mensaje de Navidad del monarca, al que le ha censurado su visión "idílica" de la Constitución, que el PNV "ha tratado de modificar en innumerables ocasiones en el Congreso".

Además, Esteban ha advertido al rey de la existencia de la "nación vasca", por lo que ha considerado que decir que en el Estado español hay "una única nación es negar lo incuestionable".

Para el portavoz nacionalista, el monarca podría haber intentado ser "útil" durante su reinado, cuestión que a su juicio no se habría producido. "Es una continuidad de su padre", ha añadido.

En este sentido, la formación jeltzale cree que el monarca podría haber tratado de "acomodar los diferentes sentimientos nacionales, pero no ha tenido voluntad".

Por contra, ha valorado la defensa que Felipe VI realizó de la democracia liberal y de la Unión Europea, pero ha sostenido que el discurso del 3 de octubre de 2017 supuso "un grave error" en la trayectoria del Jefe del Estado, y ha criticado que Zarzuela y Moncloa "no van a una" en muchas de las acciones que llevan a cabo.

Por último, ha asegurado que el PNV no se siente interpelado cuando Felipe VI reclama serenidad ante la "atronadora bronca política". "Trabajamos desde la responsabilidad para mejorar la vida de la ciudadanía vasca", ha finalizado.