Primer vuelo en solitario de la princesa Leonor

La Princesa de Asturias ha realizado su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) pilotando el avión Pilatus PC-21, la denominada 'suelta', cuando se cumple su cuarto mes de instrucción como alférez.

Según han informado este viernes la Casa Real, para llegar a volar en solitario, la princesa Leonor ha completado la formación teórica y las sesiones de simulador y de vuelo real en Pilatus establecidas para alcanzar las competencias necesarias que le han permitido realizar con seguridad 'la suelta' el jueves 18 de diciembre.

La princesa Leonor ingresó el pasado 1 de septiembre en la Academia General del Aire en lo que es su última etapa de formación militar y en estos cuatro meses ha llevado a cabo su instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio.

La Casa Real ha distribuido 19 fotografías de diferentes momentos de la princesa Leonor tanto en el interior del Pilatus como del ejercicio de toma y despegue, una imagen fue grabada desde la torre de control, ya que las medidas de seguridad para una 'suelta' son muy restrictivas y no permiten que otro avión se aproxime para captar el momento.

También hay imágenes del avión pilotado por la princesa aterrizando en la base de San Javier y del saludo a sus compañeros una vez completado el vuelo, donde puede verse un plano del brazo izquierdo en el que lleva el parche que identifica que ha completado su primer vuelo en solitario.

Se incluyen asimismo fotografías de los últimos meses sobre las labores de preparación del vuelo, la firma en el libro del avión y la revisión pre-vuelo, así como otras escenas de los vuelos de enseñanza y de su formación en simuladores, así como de otras actividades de instrucción y adiestramiento como la de supervivencia en el mar o el acto de jura de bandera en la Academia General del Aire, en la festividad de la patrona de los aviadores, la Virgen de Loreto, celebrada este mismo mes.

Son escenas de la formación intensiva para adquirir los conocimientos aeronáuticos y del modelo del Pilatus PC-21, un avión suizo de entrenamiento avanzado que fue elegido por el Ejército del Aire para sustituir al histórico C-101, conocido como 'culopollo' y que también fue pilotado el pasado mes de junio por su padre, el rey Felipe VI, cuando visitó la academia de San Javier.

Antes de volar, la princesa de Asturias ha seguido un plan de instrucción aeronáutica que incluyó 50 horas en los simuladores, tras lo que los alumnos se ponen a los mandos del Pilatus PC-21 en compañía de su instructor, con un número de horas similar. Posteriormente, la princesa pasó a esta fase, 'la suelta', nombre por el que se conoce al primer vuelo en solitario de un alumno que se produce cuando el instructor considera que está preparado, y que no todos los aspirantes llegan a realizar.

La heredera de la Corona realiza en San Javier este curso con otros 74 compañeros -60 hombres y 14 mujeres- en su última etapa de instrucción militar tras pasar en años anteriores por la Academia General Militar del Ejército de Tierra de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) y en el buque Juan Sebastián Elcano.