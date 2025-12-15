Pradas reconoce "fallos" en la dana y dice que no fue la Generalitat la que quitó a los bomberos del Barranco del Poyo

La ex consellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, responsable de Emergencias durante la dana del 29 de octubre de 2004, ha admitido este lunes en el Congreso que se cometieron "fallos" antes y durante aquel día --como la falta de regulación sobre el envío del Es-Alert-- y ha indicado que no fue el Gobierno autonómico el que pidió que se retiraran los bomberos forestales que en aquella jornada estuvieron en el Barranco del Poyo, que fue el que se desbordó por la tarde provocando la catástrofe.

Pradas había anunciado que no iba a contestar a las preguntas de los miembros de la comisión de investigación sobre la dana, dada su condición de investigada en la causa penal, pero finalmente sí ha accedido a responder a algunas de ellas para hacer precisiones sobre las afirmaciones de algunos de sus interlocutores.

Así, en respuesta al diputado de Sumar Nahuel González, ha reconocido que hubo "fallos" antes del día de autos y también aquella jornada que se saldó con 230 muertos en la provincia de Valencia. Además, contestando al diputado de Compromís Alberto Ibáñez, ha explicado que antes del inicio de la reunión del Cecopi la información que ella tenía era que "los bomberos forestales estaban desplegados" en el Barranco del Poyo.

A la pregunta de quién los retiró, la ex consellera ha exhortado a los diputados a seguir haciendo esa pregunta "a ver si alguien les contesta". "Desde luego, la consellera Pradas, no". "¿Fue alguien de su Gobierno?", ha repreguntado Ibáñez, a lo que ella ha contestado: "Hasta dónde yo se, no". Después ha indicado que eso tendrá que contestarlo "quien lo tenga que contestar" y que el asunto se está "investigando" y allí "se verá".

"La verdad se sabrá"

"Quiero colaborar hasta el final y sé que la verdad finalmente se sabrá", ha dicho la compareciente en otro momento de su intervención, durante la que ha hecho hincapié en que ella estuvo siempre "al pie del cañón" en sus responsabilidades institucionales. "Hice mi trabajo institucional desde el primer minuto del día 29 y hasta el último minuto en el que me cesaron", ha sentenciado.

Y, sobre el envío del mensaje de alerta a la población, Pradas ha destacado que el Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana "no menciona en ningún momento el Es-Alert: ni qué es, ni cómo se usa, ni quién debe determinar su contenido, ni de quién es responsable su envío, ni qué autoridades deben validarlo, ni ante qué previsiones o valores observados ha de enviarse ni a qué zonas".

En este contexto, ha instado a la comisión a pedir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que apruebe unas "regulaciones técnicas" sobre el Es-Alert.

Asimismo, Pradas se ha emocionado en su comparecencia al pedir perdón a las víctimas de la catástrofe por no haber podido hacer más el día de la riada. "Lo llevaré toda la vida conmigo", ha dicho.

Aunque Pradas había decidido no acogerse a su derecho de no contestar a las preguntas de los comisionados por estar imputada en la causa que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, sí ha aprovechado para pedir disculpas a las víctimas después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le preguntara si quería aprovechar su comparecencia para hacerlo.

"Pido disculpas a las víctimas por no haber podido hacer más, como lo dije en el juzgado y está en las consideraciones (que ha repartido a los comisionados). Por supuesto que pido disculpas por no haber pedido hacer más; es algo que llevaré toda la vida conmigo, ha manifestado entre lágrimas.

También se ha emocionado cuando minutos antes Rufián la ha acusado de "no tener corazón" por no contestar a las preguntas para saber la verdad de lo ocurrido hace un año y le ha entregado una cuerda de la que se agarró una niña de origen chino que murió en la dana y que los familiares de las víctimas le hicieron llegar para que se la entregara al ex presidente valenciano Carlos Mazón. Como se le olvidó dársela al ex dirigente regional, Rufián se la ha entregado personalmente a Pradas.